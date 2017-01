Italien - Europas Risiko des Jahres

16. Jan 2017 , Holger Schmieding

Deshalb ist Italien eines der wenigen Länder in Europa ohne eine zumindest halbwegs vernünftige Alternative zur jetzigen Regierung. Wenn in Frankreich Mitte-Links in diesem Frühjahr aller Wahrscheinlichkeit nach die Macht verliert, wird dort voraussichtlich ein ausgesprochen vernünftiger Vertreter von Mitte-Rechts in den Präsidentenpalast einziehen. Wenn es in Italien zu vorgezogenen Neuwahlen käme, könnte der jetzigen Mitte-Links-Regierung dagegen das blanke populistische Chaos folgen. Deshalb könnten vorgezogene Neuwahlen in Italien auch für Europa Risiken bergen . Zu den Forderungen der italienischen Populisten gehört ein Referendum über den Verbleib im Euro.

Auch als Folge seiner besonderen Wirtschaftsprobleme hat Italien einen populistischen Polit-Unfall schon früh durchlitten in der Gestalt von Silvio Berlusconi, einer Art Donald Trump im Westentaschenformat. Berlusconis Stern ist zwar schon halb erloschen. Aber zu seiner Hinterlassenschaft gehört, dass Italien heute über keine starke politische Kraft der rechten Mitte mehr verfügt. Neben Berlusconis Resttruppe mit etwa zwölf Prozent in Meinungsumfragen tummeln sich dort einige Splittergruppen und die Rechtsradikalen der Lega Nord oder der noch schlimmeren „Brüder Italiens“.

Will Renzi Neuwahlen herbeiführen?

Einen richtigen Grund hat Italien eigentlich nicht, bereits in diesem Jahr statt erst am fälligen Termin im Mai 2018 erneut an die Urnen zu gehen. Auch nach dem Rücktritt von Premierminister Matteo Renzi im letzten Dezember hat Mitte-Links weiterhin eine wenn auch dünne Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments. Keine Opposition kann Neuwahlen erzwingen. Das Risiko könnte bei Renzi selber liegen. Er hat sich auf den Rücksitz zurückgezogen und beeinflusst die Richtung jetzt von dort. Es mag ihn jedoch reizen, das Steuer wieder selbst zu übernehmen. Aber nachdem er sein Referendum krachend verloren hat, würde er dafür wohl ein Mandat der Wähler brauchen. Deshalb könnte Renzi als Parteichef der Linksdemokraten selber Neuwahlen herbeiführen wollen, um anschließend wieder Regierungschef zu werden.

Ob solch eine Rechnung für Renzi aufgehen könnte, steht in den Sternen, gewissermaßen in den „Fünf Sternen“. In Meinungsumfragen liegen die Linksdemokratzen und die Populisten des vorbestraften Ex-Komikers Beppe Grillo nahezu gleichauf. Noch bedenklicher ist, dass die Radikalpopulisten der „Fünf Sterne“ offenbar langsam ihre anfängliche Scheu verlieren, mit den Rechtsradikalen gemeinsame Sache zu machen. Extreme berühren sich eben, was uns auch Frauke Petry und Sahra Wagenknecht vor kurzem im eigenen Land vorgeführt haben. An Fremdenfeindlichkeit stehen sich einige der Sternchen und die Lega Nord nicht viel nach.

Rechnet man die Fünf Sterne und die verschiedenen rechtsradikalen Gruppen zusammen, kommen sie in Meinungsumfragen auf nahezu 45 Prozent. An einer Mehrheit im Parlament würde nicht viel fehlen. Dass diese Gruppen nach einer Neuwahl einen italienischen Euro-Austritt beschließen könnten, ist das Schreckensszenario für Italien und – in etwas schwächerer Form – auch für ein Europa insgesamt, dessen Wirtschaft und Banken eng mit Italien verflochten sind.