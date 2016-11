Gastkommentar

Wenn Innovation Tradition wird

18. Nov 2016 , Boris Behringer

Die Talente der Wissensarbeiter prägen unsere Zukunft. Sie haben das Potential mit der richtigen digitalen Agenda an einem dafür geschaffenen Ort Dinge neu zu denken und über den Tellerrand zu blicken.

Boris Behringer ist seit 16 Jahren bei Porsche. Seit August dieses Jahres leitet er das neu gegründete Porsche Digital Lab in Berlin. Mit der Jungen Elite 2016 diskutierte Behringer am 3. November darüber, wie Innovationen entstehen und was dafür nötig ist

Innovation ist kein Schlagwort unserer Zeit. Bereits 1911 tauchen erste Definitionen auf, im Duden wird der Begriff als Erneuerung oder Veränderung seit 1915 geführt. Suchmaschinen spucken heute Klicks in hohen Millionen-Werten aus, ebenso vielfältig ist die Verwendung der Definition selbst. Theodore Levitt, ein früherer Harvard-Professor, hat einmal gesagt: „Kreativität bedeutet, Dinge neu zu denken. Innovation heißt, neue Dinge zu machen.“ Für uns bedeuten Innovationen in erster Linie Zukunft – wir wollen die Performance des Porsche von heute mit den Technologien von morgen verbinden. Innovationen entstehen für uns dort, wo Menschen sich austauschen können, diskutieren, über den Tellerrand blicken und Raum für ihre Kreativität finden. Dort, wo die Unternehmenskultur den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ein System sich bewusst nach außen öffnet. Das Porsche Digital Lab in Berlin ist ein Ort für diese Prozesse. Es ist ein Innovationslabor. Ein Ort, an dem wir anders arbeiten und lernen, wo wir neue Technologien in die Praxis von Porsche integrieren und die Perfektionierung konventioneller Technologien diskutieren.

Innovation braucht den richtigen Rahmen Doch all das geschieht nicht auf Knopfdruck. Es entsteht auch nicht nur aus einem Ort heraus. Es geschieht nicht nur, weil wir ein Lab bezogen haben. Zentral sind für mich drei Aspekte: Die Art der Zusammenarbeit, die richtige Umgebung und eine Agenda, geprägt von der Digitalen Transformation und smarten Lösungen für unsere Zukunft. Wenn unsere Kunden zu voll-vernetzten Käufern werden, müssen wir uns zur voll-vernetzten Organisation entwickeln. Starre Hierarchien sind in ihrer grundsätzlichen Art, wie wir sie verstehen, dabei nicht förderlich – Zielorientierung, Qualitätsanspruch und ein System, das auf Performance ausgerichtet ist, dagegen schon. Wir reagieren auf die Digitalisierung, indem wir unseren vernetzten Kunden die digitalen Schnittstellen bieten, die sie verlangen und das Produkt, das sie lieben, nicht aus den Augen verlieren. Organisationen müssen in der Lage sein, sich eng mit der Welt der Kunden zu vernetzen, sie in Innovationsprozesse einzubinden und ihre Bedürfnisse zu erfüllen, noch bevor sie sie selber kennen. Deshalb sind wir mit unserem Lab nach Berlin gegangen, um uns zu öffnen. Um mit den richtigen Partnern an den notwendigen Prozessen zu arbeiten. Um eine Umgebung zu schaffen, die es erlaubt, kreativ zu sein, sich auszutauschen. Innerhalb des Unternehmens, aber auch nach außen. Um Teil einer Szene zu sein, die so vielleicht einzigartig in Europa ist. Damit sind wir sicher nicht die Ersten und haben keinen revolutionären Ansatz geschaffen, aber wir haben einen genauen Plan, wohin wir wollen. Wir stellen festgelegte Prozesse in Frage. Wir experimentieren. Wir gehen Risiken ein. Wir arbeiten anders, als man das bisher von uns kennt.