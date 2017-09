Elektroautos - was soll das?

14. Sep 2017 , von Nils Kreimeier

Das in der Autobranche beliebteste Spiel dieser Tage beginnt stets mit folgender Frage: Ist dieses Fahrzeug der „Tesla-Killer“? Diese Ausgangsfrage hat den Vorteil, dass in ihr das Wort Tesla vorkommt, was immer fiebrige Aufmerksamkeit garantiert. Und sie ermöglicht im folgenden zwei Varianten: Entweder es wird Spott und Hohn über das besprochene Auto ausgegossen oder es wird als ernsthafter Herausforderer der Elektro-Kalifornier gepriesen.

Nur eine Frage wird selten gestellt: Warum überhaupt sollte eigentlich ein „Tesla-Killer“ auf den Markt kommen? Also ein Gegenspieler für das Produkt eines Unternehmens, das bisher noch nicht einmal bewiesen hat, dass es mit Autos Geld verdienen kann?

Der neueste Kandidat für dieses Spiel heißt BMW i Vision Dynamics und steht jetzt als Studie auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt herum. Ein weißes, sehr schnittiges Modell irgendwo zwischen 4er Gran Coupé und dem Hybrid-Sportwagen i8 – neben das BMW-Chef Harald Krüger sich fotogen hinkniete. Und die wichtigste Nachricht: Wenn das Auto irgendwann mal verkauft wird, soll es eine elektrische Reichweite von 600 Kilometern haben. 600 Kilometer, das ist mehr als beim Tesla S, das ist Berlin-München, das ist eine Reichweite, bei der auch die härtesten E-Auto-Skeptiker ins Grübeln kommen. Zumindest ist das die Hoffnung.