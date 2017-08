Der Brexit und das Chlorhühnchen

11. Aug 2017 , David Milleker

Die Briten geben sich bei Handelsfragen Illusionen hin: Was Brexit und Chlorhühnchen miteinander zu tun haben. Von David Milleker

Das Chlorhühnchen ist zum Symbol für die europäische Diskussion um internationale Handelsabkommen geworden. Das gilt nicht nur für die deutsche Diskussion über das (inzwischen wohl beerdigte) Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) zwischen der Europäischen Union und den USA. Jüngst wurde es auch zum Thema in der britischen Diskussion zwischen Außenhandelsminister Liam Fox und Umweltminister Michael Gove. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass beide dem Brexit-Flügel der regierenden Konservativen angehören.

Worum ging es im Kern? Während Liam Fox seinen Unmut darüber bekundete, dass die Presse mit dem Chlorhühnchen ein „kleineres Detail“ eines möglichen Handelsabkommens zwischen Großbritannien und den USA zu einem Elefanten mache, sprach Michael Gove davon, dass man keinesfalls die Aushöhlung britischer Gesundheits- und Umweltstandards im Rahmen eines Abkommens akzeptieren könne.

Die ganze Debatte zeigt aus meiner Sicht zweierlei: Erstens geht es bei Handelsabkommen heute kaum noch um Zölle, sondern um Regulierungsstandards. Zweitens macht sich die britische Regierung nach wie vor Illusionen über den Umgagn mit Handelsverträgen nach dem Brexit.