In Zeiten der Unsicherheit

28. Dez 2016 , Martin Kaelble

2016 stand wie kein anderes Jahr dafür. Und auch nach dem 1. Januar werden wir weiter in einer VUCA-Welt leben. VUCA steht im Management-Sprech für "Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity". Und VUCA dürfte wohl irgendwann von Historikern als Stichwort für diese Ära genutzt werden.

Wirklich neu ist gar nicht so einfach

Wenn sich diese "Profis" nun schon mit der VUCA-Welt so schwer tun - wundert es da noch, dass es in Teilen der Gesellschaft das Gefühl gibt, abgehängt zu sein? Diejenigen, die sich von der Wucht der Veränderungen durch Globalisierung und Digitalisierung überfordert fühlen, suchen verzweifelt nach Halt und Orientierung. Und geben im Zweifel Menschen ihre Stimme, die ihnen versprechen, die gute alte Welt wieder zurückzubringen. Ganz gleich wie glaubwürdig und vertrauenswürdig diese Heilsbringer tatsächlich sind - sie bieten offenbar einen Strohhalm, an den sich einige Menschen derzeit klammern und in ihrer Verunsicherung dafür bereit sind, gewisse Dinge auszublenden.

Wie ist es anders zu erklären, dass ein Mensch gegen den über 70 Strafprozesse laufen, der offenbar von einigen Banken als nicht mehr kreditwürdig eingestuft wird, nachweislich an einem Tag dies, am nächsten Tag etwas völlig anderes sagt, als Milliardär für die obersten 1-Prozent steht, für dekadenten Protz und Prunk und für ein Immobilienunternehmen voller Intransparenz und Vetternwirtschaft, dass solch eine Person ausgerechnet auf dem Ticket gewählt wird, derjenige zu sein, der mit der Elite, mit Verlogenheit, Seilschaften, Korruption und Stillstand in Washington aufräumt. Es braucht schon enorme Verunsicherung in einer Gesellschaft, um solch ein Kunststück hinzubekommen. In Normalzeiten würde man so einem Menschen instinktiv vermutlich keinen Gebrauchtwagen abkaufen.

In Zeiten großer Verunsicherung schafft es so jemand sogar ins Weiße Haus.