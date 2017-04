Fed versucht sich am Bilanzabbau

11. Apr 2017 , David Milleker

In der Geldpolitik dürfte zur Jahreswende 2017/18 der nächste Schritt in Richtung Normalisierung anstehen. Diesmal durch den Übergang zum Bilanzabbau – sprich der Umkehrung der quantitativen Lockerung. Wieder wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Vorreiter geben, nachdem sie im Jahr 2013 den Ankauf von Anleihen beendet und im Dezember 2015 den Zinserhöhungszyklus eingeleitet hatte.

Derzeit hält die Fed ein Volumen von 2463 Mrd. US-Dollar an Staatsanleihen und 1744 Mrd. Dollar an Hypothekenanleihen in ihrer Bilanz. Entsprechend hoch ist aktuell auch die sogenannte Geldbasis, faktisch die Einlagen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank, mit 3635 Mrd. Dollar. Um überhaupt die Leitzinsen verändern zu können, musste die Fed ihre geldpolitische Konzeption deutlich ändern. Denn typischerweise war der Leitzins einer, zu dem sich Geschäftsbanken Geld ausliehen. In einem Umfeld, in dem Geschäftsbanken allerdings in Überschussreserven schwimmen, brauchen sie sich kein Geld mehr zu leihen. Daher ist der Leitzins inzwischen zu einem Zins geworden, zu dem Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank parken.

Auch wenn die Konzeption eine andere ist, erreicht eine Zentralbank auf beiden Wegen ihr Ziel. Egal, ob man eine Höchstgrenze für Ausleihungen oder eine Untergrenze für Einlagen setzt: Die Zentralbank ist die letzte Instanz, mit der eine Geschäftsbank Geldmarktgeschäfte macht und definiert so geldpolitisch eine Zinsuntergrenze.