Geldvermögen - das Wachstum stottert

29. Sep 2016 , Michael Heise

Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung waren die sieben Jahre seit Lehman keine verlorenen Jahre für die Vermögensentwicklung der privaten Haushalte. Vielmehr ist das globale Geldvermögen, also die weltweite Summe aus Bankeinlagen, Wertpapieren und Ansprüchen gegenüber Versicherungen und Pensionseinrichtungen, in den Jahren 2009 bis einschließlich 2015 um gut 60 Prozent geklettert; auf Jahresrate umgerechnet ergibt sich ein Plus von über sieben Prozent. Das ist beinahe doppelt so schnell wie das Wachstum der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit.

In den Industrieländern, die deutlich langsameres Vermögenswachstum verzeichneten, spielten andere Faktoren eine Rolle. In Westeuropa zum Beispiel wuchs das Geldvermögen seit Lehman „nur“ um 4,2 Prozent pro Jahr, deutlich langsamer als der globale Durchschnitt – aber immer noch beinahe dreimal so schnell wie die europäische Wirtschaft. Das Vermögenswachstum ist weniger von steigenden Einkommen oder Sparanstrengungen, sondern vor allem von der Vermögenspreisinflation bei Aktien und Anleihen getragen. Daher geht dieses Wachstum auch nicht wie in den Schwellenländern mit einer breiteren Vermögensverteilung einher.

Rückgang der Mitte

Vielmehr ließ sich in vielen Industrieländern – beispielsweise in so unterschiedlichen Ländern wie den USA, Italien, Großbritannien oder Japan – in den letzten Jahren ein Rückgang der Mitte beobachten, die immer weniger am Gesamtvermögen partizipiert. Gleichzeitig konzentriert sich in diesen Ländern tendenziell mehr Geldvermögen in der Spitze der Verteilungspyramide – den oberen zehn Prozent –, die sich seit einiger Zeit weiter vom Durchschnitt entfernt. Denn es sind vor allem die vermögenden Haushalte, die stark in Wertpapiere investiert sind.

Für diejenigen Sparer, die bereits über ein hohes Geldvermögen verfügten und beträchtliche Teile davon in Wertpapiere investiert hatten, waren die letzte Jahre – dank der preissteigernden Wirkung der Anleihekäufe der Zentralbanken – gute Jahre. Auf die Mehrzahl der Sparer in den Industrieländern trifft das aber nicht zu. Sie legen ihr Geld hauptsächlich in sicheren und zinstragenden Instrumenten an; ohne den Zinseszins-Effekt ist der Aufbau auch von kleineren Vermögen selbst über einen längeren Zeitraum nicht möglich. Für die normalen Sparer ist die gegenwärtige Nullzinspolitik, die die Anleiherenditen mit nach unten zieht, ein Fluch, dessen ganze Tragweite erst in Zukunft, in fehlenden Alterseinkünften, voll sichtbar werden wird.