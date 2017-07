Merkel hält die Fahne des Westens hoch

06. Jul 2017 , Edward Luce, Financial Times

Nach Trumps Sicht auf die Welt sollte es umgekehrt sein. Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahren rund 800.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Die USA weniger als 20.000. Auf Pro-Kopf-Basis hat Deutschland damit 160-mal mehr Flüchtlinge aufgenommen als das Land, das mit Zuwanderern groß wurde. Trumps Großvater, Frederick Trump, wurde als Frederick Trumpf auf New Yorks Ellis Island registriert. Er machte ein Vermögen während des amerikanischen Goldrausches und wurde in Deutschland abgewiesen, weil er keinen Militärdienst geleistet hatte. Damals begrüßte Amerika alle, die kommen wollten.

Trumps Auftreten in dieser Woche wird zeigen, inwieweit Deutschland und Europa jetzt ihr „Schicksal in unsere eigenen Hände“ nehmen müssen , wie Merkel es dramatisch formuliert hat. Im Wahlprogramm ihrer Partei sind die USA nicht mehr ein „Freund“. Amerika wird auf „Partner“ zurückgestuft. Mit Trump im Amt könnte selbst das noch zu hoch gegriffen sein. Es ist schon bemerkenswert, dass Deutschland – anders als Trumps USA und das Brexit-Großbritannien – ein festeres Verständnis westlicher liberaler Werte hat als seine englischsprachigen Verbündeten

Trump liebt die Ungebildeten, Deutschland die Hochqualifizierten

Nach Trumps Dafürhalten, wird Deutschland heutzutage vom islamistischen Terrorismus erschüttert. Im Juni hat der Oberste Gerichtshof das Einreiseverbot des US-Präsidenten aus sechs mehrheitlich muslimischen Staaten bestätigt. Dadurch können auch keine syrischen Flüchtlinge in die USA gelangen. Trumps Verbot wird ausdrücklich als Anti-Terror-Maßnahme in Rechnung gestellt. Egal, dass Flüchtlinge für keine Terrorattacke auf amerikanischen Boden seit 2001 verantwortlich waren. Egal auch, dass keiner der 9/11-Terroristen aus einem dieser sechs Ländern stammte. Merkel hingegen weiß, dass es der beste Weg ist, den Terror zu stoppen, in dem man Vertrauen zu den Gesellschaften aufbaut, aus denen die Extremisten stammen. Je mehr Trump die Muslime dämonisiert, desto tiefer wird die innere Zerrissenheit Amerikas.

Es lohnt sich auch zu ergründen, warum Deutschland relativ immun ist gegen populistische Kräfte, die andere Demokratien so plagen. Im Gegensatz zu Großbritannien, den USA und sogar Frankreich gewinnt in Deutschland das Establishment an öffentlicher Zustimmung. Merkel steht höchstwahrscheinlich vor einer vierten Amtszeit im September nach der Bundestagswahl. Ein Schlüssel zum Verständnis ist der Umgang mit Erwerbstätigen, die über keinen Hochschulabschluss verfügen. Anders als in angelsächsischen Ländern werden solche Menschen in Deutschland nicht als „Ungelernte“ behandelt. Die deutsche Mittelschicht ist gut ausgebildet und wird vernünftig bezahlt. Darüber hinaus leitet sie eine gewisse Würde aus ihrem Status ab. Trump liebt die „Ungebildeten“. In Deutschland schätzen sie ihre Hochqualifizierten.

Die Unterschiede waren nicht immer so groß. Während des Kalten Krieges ließen die USA und das Vereinigte Königreich die ideologische Anziehungskraft der Sowjetunion verblassen, indem sie bewiesen, dass es die Arbeiterklasse im kapitalistischen Westen weit besser hatte als im Arbeiterparadies. Sie haben den Streit gewonnen. Und sofort alles vergessen. Wegen seiner desaströsen Geschichte, hat Deutschland es nicht vergessen. Das Ergebnis sehen wir heute. Amerikanische Präsidenten, darunter Trump, machen zu Recht geltend, dass Deutschlands Nachkriegserfolge erst möglich wurden durch den atomaren Schutzschild der USA. Das war wahr. Ob es so bleiben wird, könnte von einem anderen bilateralen Treffen Trumps in Hamburg abhängen – das mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.