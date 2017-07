Der Gipfel der Beklemmung

07. Jul 2017 , von Horst von Buttlar

Hamburg brennt und bebt: G20-Gipfel sollten nicht mehr in einer Großstadt stattfinden. Von Horst von Buttlar

„Eine vernetzte Welt gestalten“, lautet die Agenda der Bundesregierung für die G20. Die analoge und reale Welt da draußen aber liefert über ihre vernetzen Kanäle Ende dieser Woche ganz andere Bilder: Da wird nichts gestaltet, sondern zerstört. Hamburg brennt und bebt. Autos stehen in Flammen, Rauchschwaden liegen über der Stadt, Läden sind verbarrikadiert oder die Schaufenster eingeworfen. Ich habe meine Heimatstadt noch nie so gesehen.

Alle Bilder und Videos, die man auf Twitter und Facebook von dieser Zerstörung sehen konnte, lösten eine neue Form der Beklemmung aus. Der „Schwarze Block“, wie eine Armee dunkler Krieger aus der „Herr der Ringe“-Triologie, zog durch Straßen, in denen normale Menschen leben, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Sie zünden Autos an, auf deren Rücksitzen Kinder in Kitas gefahren werden.