Plädoyer gegen das Dagegen

14. Jul 2017 , Torsten Osthus

Brennende Autos beeindrucken optisch durchaus – den Weltfrieden befördern sie nicht. Eingeworfene Scheiben bringen keinen Diskurs in Gang. Und in der Wut geschleuderte Steine verletzen die Einsatzkräfte, doch auf der politischen Ebene zeigen sie keine Wirkung.

Deutsche Kartoffeln auf einem globalen Feld

Unternehmen Sie eine kurze Exkursion mit mir in die Welt der konsequenten Anti-G20, der Anti-Globalisierung und des Anti-Profits:

Am Morgen weckt Sie Ihr analoger Wecker – klar, ein Smartphone eines ausländischen Herstellers besitzen Sie natürlich nicht. Sie schlüpfen in Ihre Trigema-Klamotten, hüpfen in die Birkenstock-Latschen und gehen selbstverständlich ohne kolumbianischen Kaffee aus dem Haus. Sie steigen in Ihren in Deutschland produzierten Opel Corsa – puh, war das schwer, ein Modell ohne Einzelteile aus den USA zu bekommen – und fahren zur Arbeit im regionalen Bauernmarkt. Angebot heute: deutsche Kartoffeln natürlich! Den Feierabend lassen Sie gemütlich vor Ihrem Metz-Fernseher ausklingen – die Namen Samsung oder Panasonic haben Sie nie gehört, von Netflix ganz zu schweigen. Ihre Kinder treiben unterdessen die Telefonrechnung in die Höhe, weil sie ihre Freunde weder über Facebook, noch über Whatsapp oder Instagram kontaktieren können …

Wenn Sie so leben – was ich bezweifle – dann haben Sie meiner Ansicht nach die Berechtigung, die Globalisierung anzuprangern und dagegen zu sein. Wenn hingegen Menschen in Nike-Klamotten und mit iPhone in Hamburg auf die Straße gehen und sich den Hals gegen die Globalisierung wund schreien, dann kommt das in etwa einem vehementen Umweltschützer gleich, der nach der Demo in seinem überholten, Abgase speienden VW-Bus nach Hause stottert.

Die Globalisierung ist also längst in Deutschland angekommen. Das zu leugnen, wäre schlicht naiv. Die Frage ist, welche Verantwortung Sie in ihr übernehmen.