Frankreichs grosse Chance

05. Sep 2017 , Karen Horn

„Ehrgeizig, ausgewogen und gerecht“: So hat Frankreichs Premierminister Édouard Philippe in der vergangenen Woche die Reform des Arbeitsrechts anzupreisen versucht und mit den schönen Vokabeln doch nur die übliche sauertöpfische Kritik vorgespurt. Bei weitem nicht ehrgeizig genug sei diese Reform, mäkeln die Liberalen. Die Regierung mache bloß Tippelschritte, wo es eines beherzten Sprungs bedürfe; sie habe ihre Chance glatt vertan.

Der politische Clou aber ist, dass all dies in einer Art konzertierten Aktion zustande kommt, exakt fünfzig Jahre nach der berühmten Ersten Konzertierten Aktion in Deutschland (Karl Schillers „Tisch der gesellschaftlichen Vernunft“). In dreihundert Sitzungen mit den Tarifpartnern gemeinsam entwickelt, ruft das Paket deshalb keine einhellige Front der Ablehnung durch die Gewerkschaften hervor; nur die einst kommunistische CGT und die kleine „Solidaires“ haben zu Massenprotesten aufgerufen. Das ist die halbe Miete für den Erfolg – auch wenn es im September laut werden mag.

Die fünf Verordnungen zum Arbeitsrecht allein werden es natürlich nicht richten können. Sie bilden auch nur den Auftakt zu einer Serie der Arbeitsmarktreformen, für die Präsident Emmanuel Macron so vorausschauend ist, einen größtmöglichen Konsens aufzubauen. Das ist sinnvoll und schlüssig. Macrons ganzer politischer Ansatz ist getragen von der realistischen Erkenntnis, dass die Brechstange nichts bringt, und von dem auch moralisch motivierten Bestreben, alle Beteiligten auf breiter Front zu mobilisieren, um in gemeinsamer Anstrengung auch die soziale Polarisierung zu überwinden.

Vorbild Hartz IV-Reform

In Frankreich sind zwar nur 8 Prozent der Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert, noch weniger als in Deutschland mit 18 Prozent. Es ist der geringste Organisationsgrad in der Europäischen Union. Dennoch verfügen die Gewerkschaften über eine enorme „Straßenwirkung“, was bisher noch immer allen Reformversuchen zum Sargnagel geriet. Zum einen liegt das daran, dass in Frankreich auch politische Streiks rechtmäßig sind, anders als in Deutschland, wo Arbeitsniederlegungen zwingend an Tarifverhandlungen gebunden sind. Diese Rechtslage anzutasten, wäre in Frankreich zum jetzigen Zeitpunkt taktisch der reine Selbstmord.

Zum anderen hängt die Bedeutung der Gewerkschaften aber auch stark damit zusammen, dass diese gemeinsam mit den Arbeitgebern die umlagefinanzierte Arbeitslosenversicherung („Unédic“) betreiben – freilich mit rapide wachsendem Defizit und deshalb ebenfalls steigenden staatlichen Ausgleichskrediten. Genau diese Spielwiese aber wird Macron den sogenannten Sozialpartnern im nächsten Reformschritt wegnehmen und den Korporatismus damit auf elegante Weise einhegen: Die Arbeitslosenversicherung kommt in staatliche Hand. Vielleicht sind die Gewerkschaften froh, die Bürde los zu sein – eine Entmachtung wird es trotzdem bedeuten.

In Ländern wie Schweden und Dänemark hat die Zuständigkeit für die Arbeitslosenversicherung die Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen umsichtig gemacht: Wenn zu hohe Löhne gefordert werden, steigt die Arbeitslosigkeit, und bei sinkenden Einnahmen muss mehr Arbeitslosengeld fließen, es entsteht ein Defizit. In Frankreich hingegen ist diese Disziplinierungswirkung ausgeblieben, der alte Korporatismus hat sich somit blamiert: Die Arbeitslosigkeit beträgt derzeit fast 10 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit sogar rund 25 Prozent; das kumulierte Defizit der Unédic beträgt mittlerweile schätzungsweise 25 Milliarden Euro.

Bisher beschränkte sich die Rolle der Regierung mehr oder weniger darauf, die Vereinbarungen der Tarifpartner zu genehmigen. Doch wenn die Arbeitslosenversicherung – wie in Deutschland – in staatlicher Hand ist, hat die Regierung direkten Zugriff auf die Gestaltung der Auszahlungen. Erst das wird auch Macron in die Lage versetzen, auf der Ausgabenseite ähnlich umwälzende Änderungen anstoßen, wie sie einst im Zentrum der Hartz-IV-Reform in Deutschland standen: die Verhinderung von Drehtüreffekten zwischen Arbeitslosengeld und Sozialhilfe und die entscheidende Arbeitsanreize stiftende Einhaltung des Lohnabstandsgebots.