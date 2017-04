Macron lässt Europa aufatmen

24. Apr 2017 , Holger Schmieding

Noch ist es zu früh für lauten Jubel. Noch ist die Gefahr nicht ganz ausgestanden, dass eine rechtsradikale Euro-Gegnerin in Frankreich an die Macht kommen könnte. Aber in der ersten Runde ihrer Präsidentschaftswahlen haben die Franzosen eine vielversprechende Vorentscheidung getroffen. Das Ergebnis ist aus vier Gründen bemerkenswert.

Es bleibt ein schaler Nachgeschmack

Allerdings ist die Freude nicht ungetrübt. Die Altparteien der Sozialisten und Republikaner wurden vom französischen Wähler geradezu abgestraft. Marine Le Pen hat es in den zweiten Wahlgang geschafft. Ganz ausschließen können wir nicht, dass sie sich nicht doch durchsetzen könnte, auch wenn es dazu wohl eines größeren politischen Erdbebens in den kommenden 13 Tagen bedürfte.

Auch so bleibt ein schaler Beigeschmack. Denn mehr als 45 Prozent der Franzosen haben am 23. April einen Kandidaten angekreuzt, der entweder den Euro und die EU verlassen will (Le Pen mit 21,4 Prozent sowie der Ultra-Gaullist Dupont-Aignan mit seinen 4,7 Prozent) oder zumindest mit diesem Gedanken liebäugeln wie der linksradikale Melenchon (19,6 Prozent). Gerade der rasante Höhenflug von Melenchon, der den offiziellen sozialistischen Kandidaten Hamon nahezu spielend verdrängt hat, ist beängstigend. Denn abgesehen von einer fulminanten Rhetorik hat Melenchon nur die linksradikalen Rezepte zu bieten, die bereits das einst blühende Venezuela in den Abgrund geführt haben. Das viele Wähler diesen Sirenengesängen zu folgen bereit sind, zeigt, dass wir auch auf dem europäischen Kontinent populistische Unfälle nicht ausschließen können, wie wir sie bereits in Großbritannien (das Votum für den Brexit und der Aufstieg des radikalen Jeremy Corbyn an die Spitze der Labour Partei) sowie in den USA (Donald Trump und der Höhenflug von Bernie Sanders in der Demokratischen Partei) erleben mussten.