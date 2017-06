Zurück zum Lufthansa-Monopol

12. Jun 2017 , Bernd Ziesemer

Es ist kaum einmal zehn Jahre her, da gab es auf der Strecke Düsseldorf – Hamburg gerade einen Anbieter: die Lufthansa. Bald könnte es wieder so sein: Air Berlin verliert die Selbständigkeit, wenn die Airline nicht sogar ganz vom Markt verschwindet. Andere Fluggesellschaften bedienen die Verbindung nicht. Hamburg ist immerhin die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Trotzdem ist das Einzugsgebiet offenbar zu klein, um den Konkurrenten vernünftige Geschäfte zu erlauben. Der Billiganbieter Easyjet gibt den größten Teil seines Geschäfts in der Hansestadt auf, wie die Gesellschaft in der letzten Woche meldete.

Für die Lufthansa heißt die Parole im Flugverkehr immer öfter: Zurück zum Monopol! Diese ganz neue Entwicklung schlägt sich offenbar auch im Aktienkurs des Konzerns nieder: Innerhalb von nur zwölf Monaten konnte sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr über ein Plus von 50 Prozent freuen. Den Konkurrenten weht dagegen der Wind ins Gewicht. Letztes Beispiel: Quatar Airways, die lange Zeit sehr erfolgreiche Gesellschaft aus dem kleinen Wüstenemirat Katar, gerät durch die heftige Konfrontation mit Saudi-Arabien schwer unter Druck. Und sicher ist auch, dass Britisch Airways – lange ein weiterer sehr großer Wettbewerber der Lufthansa – unter dem Brexit leiden wird.