Wohin treibt die Finanzevolution?

29. Dez 2016 , Dirk Elsner

Die verschiedenen Retrospektiven (zum Beispiel vom „ Ratpack “, Finletter, NZZ oder IT-Finanzmagazin ) machen einmal mehr deutlich, wie viel Bewegung in den Finanzsektor gekommen ist. Dabei können sie nur einen Bruchteil der bekannt geworden Aktivitäten erfassen. Die technische Entwicklung im Finanzsektor (= Fintech) hat Geschwister bekommen wie Regtech (Recht und Regulierung), Insurtech (Versicherung) oder Proptech (Immobilien). Über den verschiedenen Anwendungsgebieten schweben Technologiethemen, wie Blockchain, Sprachein- und Ausgabe, Data Science oder Künstliche Intelligenz, deren DNA mit bekannten Technologien in den verschiedensten Banking-Geschäftsfeldern eingepflanzt wird.

In den letzten Jahren wurde eine nahezu unglaubliche Zahl neuer Ideen gefördert und durch risikobereite Kapitalgeber finanziert. In der breiten Anwendungspraxis sind von den sehr vielen Ankündigungen und Versprechungen (auch aus früheren Jahren) bisher nur homöopathische Dosen angekommen.

Wird der digitale Wandel überschätzt?

Weitere Erwartungen betreffen technologische Veränderungen. Anfang des Jahres hatte ich geschrieben, dass die Blockchain-Technologie 2016 vor dem Praxistest stehe. Hier sind im Laufe des Jahres tatsächliche viele Prototypen entstanden, und zwar längst nicht nur in der Finanzwirtschaft. Ein flächendeckender Einsatz war hier nicht zu erwarten. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass es wenig nützt, wenn jede Bank an eigenen Blockchain-Methoden tüftelt. Notwendig ist es vielmehr, sich auf einheitliche, möglichst unabhängige Protokolle zu verständigen. Hier galt noch bis Mitte des Jahres das R3-Konsortium in den USA als Hoffnungsträger der Wall Street. Einige US-Banken flüchten aber mittlerweile aus diesem Netzwerk.

Manche Skeptiker sehen sich darin bestätigt, dass der digitale Wandel überschätzt werde, andere werden ungeduldig, weil sie glauben, Deutschland verpasse den Anschluss an das „digitale Zeitalter“. Ich glaube, die Überwindung der langsam durchlässiger werdenden Mauer traditioneller Organisationsstrukturen in der Finanzindustrie benötigt noch Zeit. Oft fehlen noch die Anreize, bewährte Pfade zu verlassen und sich auf neue Produkte und Prozesse einzulassen. Zu einer neuen Begriffswelt gesellen sich Technologien, deren Funktionsweise und Auswirkungen selbst Fachleuten nicht immer klar ist und die Furcht vor unbekannten Risiken schürt. Weil aber die Innovationsgeschwindigkeit auch im Finanzwesen weiter zunimmt, wächst derzeit die Kluft zwischen den technischen Möglichkeiten und dem was wir in der Praxis sehen. Aber selbst die großen Technologieunternehmen Amazon, Google, Apple und Facebook, denen ständig Ambitionen für den stärkeren Einstieg in Finanzdienstleistungen nachgesagt werden, haben sich bisher eher defensiv positioniert.