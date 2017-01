Warum eine Börsensteuer schädlich ist

25. Jan 2017 , Jörg Zimmermann

Aufgabe der zweiten Teilnehmerseite, der Sellside, ist es, eine Gegenseite für die Transaktionswünsche der Investorenseite bereitzustellen. Diese Seite (Broker, Banken) würde die Steuerlast wohl an den Endkunden weitergeben, was angesichts steigender Eigenkapitalanforderungen an die Banken auch politisch wünschenswert sein dürfte. Auch den Eigenhandelstätigkeiten von Banken und Handelsfirmen kommen Aufgaben zu, die von Relevanz für den Endkunden sind. Sie liegen vor allem in der Funktionsfähigkeit der Märkte mit Blick auf faire Preisfindung und Bereitstellung von Liquidität.

Die Befürworter der Finanztransaktionssteuer streben ein zusätzliches Steueraufkommen in Höhe von 35 Mrd. Euro an. Die Finanzmärkte sind aber mitnichten ein in sich geschlossenes System ohne Berührungspunkte zum Rest der Gesellschaft. Wer mit dieser „Börsensteuer“ ein zusätzliches Steueraufkommen anstrebt, der muss sich darüber bewusst sein, dass im Wesentlichen diejenigen Bundesbürger, die für Altersvorsorge oder Vermögensaufbau sparen, dieses Aufkommen tragen werden.

Bessere Aufklärung über die Steuer

Untersuchungen für den französischen Markt deuten darauf hin, dass sich die Kosten für den Endverbraucher nach Einführung der Finanztransaktionssteuer erhöht haben. Für Deutschland stellt sich die Frage, wie der Gesetzgeber die Absicht umsetzen will, die Ersparnisse der Bundesbürger mit der Steuer nicht zu belasten. Weder auf der Buy- noch auf der Sellside lassen sich Transaktionen finden, die den Endkunden nicht berühren und bedenkenlos besteuert werden könnten.

Die Frage, welche Art von Geschäften denn genau besteuert werden soll, wurde in der politischen Diskussion aber offenbar noch nie gestellt, geschweige denn beantwortet. Ein Gesetzesvorhaben, das den Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten in Deutschland - sei es in Form von Kapitalanlagen, Versicherungen, Altersvorsorge oder in anderen Vermögensformen – potenziell signifikant tangiert, bedarf einer breiteren Aufklärung. Ansonsten tritt ein gegenteiliger Effekt ein: In Zeiten, in denen zur Bildung von Vermögensrücklagen Produkte jenseits verzinslicher Sparformen an Bedeutung gewinnen, nimmt die Partizipation der Bundesbürger am Kapitalmarkt eher ab als zu.