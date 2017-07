Märkte unterschätzen Brexit-Risiko

26. Jul 2017 , Christopher Mims, Wall Street Journal

Wünscht das Vereinigte Königreich eine „tiefe und besondere Partnerschaft mit der EU“, wie Theresa May behauptet? Dann bleibt es eng an die EU-Regeln gebunden, ohne über sie mitbestimmen zu können. Es muss weiter in den EU-Haushalt einzahlen und EU-Bürgern besondere Rechte für die Arbeit in Großbritannien einräumen. Oder ist die Priorität „die Kontrolle über unsere Grenzen, unser Geld und unsere Gesetze zurückzuerlangen“, was May ja auch gesagt hat? Das käme einer distanzierteren Beziehung zur EU gleich.

Einige betreffen die Einzelheiten des Scheidungsabkommens selbst , nicht zuletzt die schwierigen Frage der Abschlussrechnung für das Vereinigte Königreich, um die ausstehenden Verpflichtungen gegenüber der EU zu begleichen. Dan geht es um die Frage, wie man die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und umgekehrt der Briten in Europa nach dem Brexit schützt.

In Mays Kabinett herrscht Einigkeit über die Frage einer langen Übergangszeit nach dem März 2019, in der das Verhältnis zur EU aus praktischen Gründen wohl weitgehend unverändert bleiben wird. Trotzdem wäre es ein Fehler, zu viel in diesen Zusammenprall mit der Realität hineinzulesen. Nur ein Problem wurde erkannt, es bleiben noch viele dornige Hindernisse vor einem erfolgreichen Verhandlungsabschluss.

EU schließt "Rosinenpickerei" aus

Ein Problem ist, dass Großbritannien zwar akzeptieren könnte, in einigen Sektoren wie etwa Chemikalien Regelnehmer zu sein und sogar eine indirekte Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs über einen alternativen supranationalen Streitbeilegungsmechanismus wie das Europäische Freihandelsassoziationsgericht in Betracht zu ziehen. Aber es kommt für die Briten nicht infrage, sich Regeln in Sektoren wie den Finanzdienstleistungen vorschreiben zu lassen. Die EU hat so eine „Rosinenpickerei“ allerdings ausgeschlossen.

Wenn es keinen leichten Weg nach draußen gibt, könnte der Brexit stattdessen abgeblasen werden? Aber auch das wird schwierig, nicht zuletzt weil die oppositionelle Labour-Partei gleich dreifach gespalten ist. Manche würden ein zweites Referendum begrüßen, aber die linke Führungsriege der Partei sieht im Brexit die Gelegenheit für die Verwirklichung einer sozialistischen Agenda, was nach EU-Regeln unmöglich wäre. Und einstige Pro-Europäer aus traditionellen Arbeiter-Wahlkreisen, wo die Mehrheit für den EU-Austritt war, sind nun der Meinung, dass die Begrenzung der Zuwanderung aus der EU Vorrang haben muss.

Sogar Brexit-Gegner sagen, dass ein zweites Referendum ohne einen deutlichen Stimmungswechsel der öffentlichen Meinung keinen Sinn ergebe. Zudem müsste der Beweis für die Bereitschaft der EU erbracht werden, den Briten bei der Migrationsfrage entgegenzukommen. Nach Lage der Dinge sieht es nicht so aus, als ob eine dieser Bedingungen erfüllt werden könnte.

So bleibt das Vereinigte Königreich an einem dunklen Ort. Der Markt hat natürlich Recht, wenn er glaubt, dass ein Verhandlungsergebnis immer noch am wahrscheinlichsten ist. Aber was ist, wenn das tief gespaltene politische System in Großbritannien angesichts fehlender positiver Optionen schlicht nicht mehr in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen?