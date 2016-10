Ein schicker Arbeitsplatz ist zu wenig

24. Okt 2016 , Udo Schloemer

„Coworking is dead - what’s next?“ Wie die Digital-Branche in Zukunft arbeiten wird. Von Udo Schloemer

Der Siegeszug von Coworking knüpft an verschiedene durch die Digitalisierung vorangetriebene Entwicklungen für Gründer an. So wurden die Kosten für eine Unternehmensgründung durch die Digitalisierung enorm gesenkt und auch ein Arbeitsplatz ist heute in einem Coworking-Space günstiger zu bekommen als früher. Hier können Gründer einen einzelnen Tisch anstelle eines ganzen Büros mieten, statt langer Laufzeiten gibt es monatliche Kündbarkeit.

Mit We Work, Mindspace und Co erobern international erfolgreiche Anbieter von Coworking-Spaces auch Deutschland - und zeigen damit, wie groß die Nachfrage von jungen Kreativen nach einem ebensolchen Arbeitsumfeld ist. Aber ist Coworking schon alles? Genügt es langfristig, nur schick gestaltete Büroflächen und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen? Wie wollen innovative Köpfe zukünftig wirklich arbeiten? Und wie lässt sich ihr Potenzial am besten nutzen?

Coworking als Arbeitskonzept trifft also den Nerv der (Gründer-)Zeit. Nichtsdestotrotz wird die reine „Liberalisierung des Schreibtisches“ zukünftig nicht mehr ausreichen. Der Wunsch von Gründern und Innovatoren sich mit gleichgesinnten Menschen zu verbinden, um Potenziale und Synergien zu nutzen und so gemeinsam Innovationen voran zu treiben, wird ein essenzieller Grundpfeiler für die Art und Weise werden, wie diese in Zukunft arbeiten wollen und werden. Genau hier müssen Konzepte für neue Arbeitsformen ansetzen. Flexibilität und die Möglichkeit zur Vernetzung - und nicht nur das Arbeiten, im Sinne von klassischem Coworking - müssen hierbei im Vordergrund stehen.

Community statt Co-Working

Einen Schreibtisch an einem festen Ort zu haben, den man täglich nutzt, wird also künftig an Bedeutung verlieren. Erfolgreich werden vor allem diejenigen Konzepte sein, die über einen physischen Ort und das Anbieten von Arbeitsplätzen hinausgehen und stattdessen eine Community erschaffen - mit all ihren Angeboten und Möglichkeiten. Sei es einen Mitgründer zu finden, mit dem am nächsten Unicorn gearbeitet wird, Hilfe bei Programmierungsfragen, Workshops, die den Arbeitsalltag verbessern, Zugang zu Entscheidern aus der Politik oder ein Event, bei dem man Branchen-Stars trifft oder sogar einen potenziellen Investor findet. In einer Community treffen gleichgesinnte Innovatoren aufeinander und bekommen, was sie brauchen, um sich zu entfalten und zu wachsen.

Der Grundpfeiler einer solchen Community, die unsere Arbeitsweisen und -orte maßgeblich verändern wird, ist ihr inhaltlicher Unterbau. Die deutsche Wirtschaft, wie wir sie in den vergangenen 50 Jahren kennengelernt haben, wird es in dieser Form in wenigen Jahren nicht mehr geben. Die Welt ändert sich rapide, und Technologie ist der Schlüssel dieser Entwicklung.

Diese Entwicklung wird für etablierte Unternehmen immer relevanter. Die Konzerne, die die Innovationskraft von Start-ups verstanden haben und suchen, werden auf Jahrzehnte ihre Marktmacht sichern und ausbauen. Die, die sich der digitalen Transformation verweigern, werden hingegen innerhalb weniger Jahre verschwinden. Gleichzeitig erkennen Start-ups mehr und mehr wie hilfreich eine Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen sein kann sowie die daraus resultierenden vielfältigen Möglichkeiten von ihnen zu lernen und zu profitieren - von struktureller Unterstützung bis hin zu möglichen Investments.