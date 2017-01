5 Faustregeln für die Digitalisierung

11. Jan 2017 , von Martin Kaelble

Coding wird in nicht allzu ferner Zukunft wie Englisch sein. Die Bausteine der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts sind aus Codes aufgebaut. Und wer Coding beherrscht, hält den Schlüssel in die digitale Welt in der Hand. Wer nicht wenigstens ein Grundverständnis davon hat, wird es schwer haben, diese neue Welt mitzugestalten - vielleicht sogar vergleichbar mit einer neuen Form von Analphabetismus. Fast jeder – egal ob Ingenieur, Manager oder Agenturinhaber - wird zumindest sprechfähig gegenüber Programmierern sein müssen.

Wichtig ist dabei zu verstehen, dass sich vieles noch zurechtruckeln wird. Als die Eisenbahn in England im 19. Jahrhundert entstand, geschah das in einem völlig unregulierten Rahmen. Neu gegründete Firmen mussten sich zwar ans britische Parlament wenden, um Land für den Bau einer Linie zu erwerben. Doch ansonsten gab es keinerlei Regulierung, die Rentabilität einer neuen Linie wurde staatlich ebenso wenig geprüft bei der Landvergabe wie die Zahl der Firmen, die in diesem Markt operieren durften. Und wie es immer ist, wenn man den Markt sich selbst überlässt: Er bereinigt sich durch Blasenbildung. Erst nach dem Platzen der Blasen ruckelte sich die Branche zurecht, verstetigte sich und nahm verlässlichere Strukturen an.

Ja, es gibt bereits Menschen, die Auto fahren dürfen und nie eine Welt ohne Netz kennen gelernt haben. Doch das Internet ist noch vergleichsweise jung. Man vergisst schnell: Wir stehen noch ganz am Anfang. Das soll keine Ausrede für Konzerne sein, die nach 20 Jahren feststellen, dass sie das Internet auch betrifft. Aber beim Blick in die Geschichte, beim Vergleich mit der Einführung des Telefons, der Eisenbahn, der Dampfmaschine kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen: Wir befinden uns nach 20 Jahren immer noch in einer Frühphase, mit all ihren aufregenden, chaotischen, disruptiven Konsequenzen.

Übrigens: Auch hier ist der Blick in den Rückspiegel interessant. Bei Einführung der Elektrizität wurden zwischen 1867 bis 1870 allein in Preußen in nur drei Jahren 88 Aktiengesellschaften gegründet. Übrig blieben ein paar Jahrzehnte später nur ein paar wenige, wie Siemens oder AEG.

Nur die besten bleiben bei diesem brutalen Verdrängungswettbewerb übrig. Was in manchen Branchen Jahrzehnte gedauert hat, passiert hier innerhalb weniger Jahre.

Man könnte diese Frühphase des Internets mit einem Urknall vergleichen, bei dem sich erst einmal alles in großer Vielfalt ausdehnt, bis es dann wieder in sich zusammenschrumpft. Konkret heißt das: Die meisten der Start-ups, die gerade überall aus dem Boden sprießen, werden wieder verschwinden. Es wird eine Phase der Konsolidierung in den kommenden Jahren geben. Einige werden verkauft und in Google, Nokia oder GE aufgehen. Die meisten aber werden einfach scheitern, weil sie nicht gut genug sind.

4. Einige von den Großen werden sterben

Wir sehen es derzeit überall, von Banken zu Verlagen, von Autobauern zu Modehändlern: Die Etablierten wurden aufgeschreckt und müssen sich nun hinterfragen. Manche tun sich dabei deutlich schwerer als andere in der Abwehrschlacht gegen die kleinen Angreifer, die frecherweise an ihren Geschäftsmodellen knabbern.

Keine Frage: Einige Konzerne haben den Willen sich zu verändern. Doch ihre langsamen und zähen Strukturen machen es schwer, diesen Willen in jede Abteilung hinein umzusetzen. Und der deutsche Mittelstand? Es wird gerne vergessen: Mittelständler sind eigentlich Profis in Innovation. Was sie an technischen Neuerungen hervorgebracht haben, ist mitunter innovativer und substanzieller als das, was viele E-Commerce-Buden so hervorbringen. Auch wenn letztere derzeit in der Öffentlichkeit das Innovationsticket für sich allein beanspruchen.

Doch deutsche Mittelständler sind eben oft auch sture, konservative Unternehmertypen. Sie sind stark in inkrementalen, technischen Innovationen, einer Form von Ingenieurskreativität. Doch wenn das gesamte Geschäftsmodell infrage gestellt wird? Mal ganz ehrlich: Kann man es einem schwäbischen Mittelständler verübeln, wenn er sein Lebenswerk loslassen soll, das 50 Jahre lang gut lief – und nun soll er sich plötzlich noch einmal komplett neu erfinden?

Nein, am Ende muss man der Realität ins Auge schauen: Für einige etablierte Player wird es ganz ganz schwer diese digitale Revolution zu überleben. Und dafür können sie oft noch nicht mal etwas. Vielleicht liegt es einfach in der Natur der Sache in Phasen der technischen Disruption. Auch hierfür bietet der Blick in die Geschichte unzählige Beispiele. Schließlich gibt es Gründe, warum es heute keinen Anbieter für Kutschen mehr gibt. Der derzeit viel bemühte Joseph Schumpeter sprach einst von industrieller Mutation – die „unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft.“ Das klingt nach Biologie. Und vielleicht ist es am Ende auch ein bisschen wie in der Natur, wo Altes wegstirbt und Neuem Platz macht.