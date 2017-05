Die Überambitionen der Deutschen Bank

22. Mai 2017 , Bernd Ziesemer

Aufsichtsrat und Vorstand der Deutschen Bank haben die Hauptversammlung in der letzten Woche ehrbar überstanden. Bei aller Kritik, die sich die Manager anhören mussten, wehte doch so etwas wie die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität durch die Festhalle der Frankfurter Messe. Auch der Aktienkurs entwickelt sich seit der Kapitalerhöhung einigermaßen positiv. Für die letzten zwölf Monate konnten die Aktionäre immerhin ein Plus von 30 Prozent verbuchen. Das alles ist besser als nichts.

Allerdings zeigt ein Blick in das Zahlenwerk und die Strategie der Deutschen Bank auch, wieviel Wegstrecke das Kreditinstitut noch zurücklegen muss, bevor wirklich wieder von normalen Zuständen die Rede sein kann. Wichtige Weichenstellungen harren noch ihrer Umsetzung – zum Beispiel der Verkauf einer größeren Beteiligung am Asset Management oder die Reintegration der Postbank. Einige hochriskante Rechtsfälle schleppen sich noch dahin, auch wenn die Deutsche Bank schon viele (meist sehr teure) Vergleichsverfahren abschließen konnte. Vor allem aber hat das Institut bisher noch nicht über längere Zeiträume gezeigt, dass es nachhaltige Gewinne erwirtschaften kann. Ein gutes Quartal, wie das erste Vierteljahr 2017, macht noch keinen Sommer.