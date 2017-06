So funktionieren Statussymbole heute

26. Jun 2017 , von Jonas Bickelmann

Der Aufstieg des unauffälligen Konsums

Goldene Wasserhähne? Lieber eine schnörkellose Designarmatur. Dazu passt dann auch kein Hummer-Geländewagen, sondern eher ein Tesla - oder gleich ein schickes Rennrad. Solche neuen Statussymbole haben gemeinsam, dass sie nicht laut und schillernd daherkommen, sondern subtil. Die Politikwissenschaftlerin Elizabeth Currid-Halkett von der University of Southern California verwendet für diese Formen der Selbstdarstellung den Begriff des „unauffälligen Konsums“ (engl. „inconspicuous consumption“). Damit spielt sie auf das entgegengestzte Konzept der „conspicuous consumption“ an, das der Ökonom Thorstein Veblen vor gut 100 Jahren prägte, um zu beschreiben, wie fixiert die feinen Leute seiner Zeit auf Silberlöffel und andere Luxusspielzeuge waren.

Diese conspicuous consumption ist natürlich nicht verschwunden. Ein prominentes Beispiel für genüsslich inszenierten Reichtum sitzt derzeit im Weißen Haus. Aber das Gehabe eines Donald Trump ruft bei den kulturellen Eliten in New York, Berlin und Barcelona vor allem amüsierte Verachtung hervor. Geprotze mit materiellen Gütern erzielt in diesen Kreisen keinen Neid. Viel wichtiger sind Bildung, Gesundheit oder guter Stil.