Die Ära der Arschlöcher geht zu Ende

15. Mai 2017 , Joann S. Lublin

Führungskräfte mit übertriebenem Selbstbewusstsein haben es in Zeiten flacher Firmenhierarchien immer schwerer. Beispiele von Managern zeigen: Wer wirklich will, kann sich ändern

Von den vielen Führungskräften mit übermäßigem Selbstbewusstsein, die Bill Treasurer in seiner Karriere als Coach beraten hat, sticht einer ganz besonders heraus. Dabei handelt es sich um einen Ex-Fallschirmjäger und Start-up-Gründer aus der Softwarebranche. Der Mann, dessen Namen Treasurer geheim hält, pflegte einen schnodderigen Umgang mit Kunden, die er manchmal in simpel formulierten E-Mails zusammenstauchte. Auch seine Mitarbeiter beschimpfte er, oft vor versammelten Kollegen.

Der Führungsstil des Managers säte Misstrauen und brachte seine Leute dazu, innerlich abzuschalten, erzählt der Managementberater Treasurer. Der Grat zwischen einem überaus selbstbewussten Chef und einem arroganten Idioten ist nur sehr schmal. Letztere sähen Kritik als eine „Beleidigung“ an, die es zurückzuweisen gelte, schreibt Treasurer in seinem Buch „A Leadership Kick in the Ass“. Selbstbewusste Führungskräfte dagegen beherzigten Feedback und seien offen für Änderungen.

Den Start-up-Chef drängte Treasurer dazu, seine Worte künftig vorsichtiger zu wählen und sich in Diplomatie zu üben. Schon kurz danach verkaufte der Gründer seine Firma – und verließ das Unternehmen innerhalb eines Jahres. Heute ist er Produzent für elektronische Musik.

Sicher, Führungskräfte können ohne Selbstbewusstsein keinen Erfolg haben. Aber auch ein Übermaß an Selbstbewusstsein kann ein Karrierekiller sein. Topmanager, die ihre Fähigkeiten überschätzen und Probleme damit haben, Fehler zuzugeben, können in einer Zeit, in der viele Organisationen von flacheren Hierarchien und einer größeren Transparenz geprägt sind, nach Ansicht vieler Recruiting- und Leadership-Experten schnell ins Abseits geraten.

„Unternehmen sind so komplex geworden, dass sie zunehmend Chefs bevorzugen, die offen, integrativ und kooperationswillig sind, und nicht in erster Linie selbstbewusst“, sagt Stuart S. Crandell, Senior Vice President des Korn Ferry Institute, des Thinktanks der Headhunterfirma Korn Ferry International. Das sei heute anders als noch vor einigen Jahren: „Vor den jüngsten Unternehmensskandalen hätte ein Übermaß an Selbstbewusstsein einen CEO normalerweise nicht scheitern lassen.“

Konzerne wie Enron und Lehman Brothers, die in den vergangenen Jahren an Skandalen zerbrochen sind, seien von zu selbstsicheren Chefs geführt worden, sagt Don A. Moore, Professor an der Haas School of Business der University of California, Berkeley. Moore hat sich in 26 wissenschaftlichen Aufsätzen mit dem Thema „overconfidence“ beschäftigt. Während sie häufig zunächst als charismatische Innovatoren gefeiert werden, neigt diese Art von Manager dazu, schädliche Zukäufe zu verfolgen oder gefeuert zu werden, haben Wissenschaftler herausgefunden. „Sie gehen zu viele Risiken ein“, sagt Forscher Moore. Topmanager seien besonders anfällig, weil sie ihren Erfolg ihrer eigenen Brillanz zuschreiben und vernachlässigten, welche Rolle die Umstände oder auch Glück dabei spiele, sagt er.