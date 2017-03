Adidas und Co. kehren Asien den Rücken

13. Mär 2017 , Bernd Ziesemer

Erst der Motorsägen-Spezialist Stihl, dann der Teddy-Hersteller Steiff und nun auch noch der Sportartikler Adidas: Immer mehr deutsche Unternehmen verlagern ihre Produktion aus China, Vietnam oder Indonesien zurück nach Deutschland. Dort produzieren, wo die meisten Kunden leben, lautet das neue Schlagwort. Mit „Speed-Factories“ in Deutschland und den USA will der neue Adidas-Chef Kasper Rorsted schneller auf wechselnde Trends und Moden reagieren, wie er vergangene Woche bekräftigte. Seine Vision: Irgendwo in Europa bestellt ein Jugendlicher Online einen Sportschuh – und sofort läuft in einer vollautomatisierten Fabrik die Produktion an. Man nennt es Industrie 4.0 – und nicht nur Adidas verspricht sich durch neue Fabrikationsmodelle zugleich auch deutlich höhere Renditen. Rorsted hebt vor allem deshalb seine Prognosen für die nächsten Jahre deutlich an.

In Hochlohnländern wie Deutschland werden wieder Industrien heimisch, die noch vor zehn Jahren als für immer verloren galten. Das betrifft zum Beispiel die Herstellung von Schuhen und Textilien, aber auch von Kunststoffteilen oder Komponenten für den Maschinenbau. In allen Fällen suchen die betreffenden Unternehmen mehr Flexibilität und schnellere Lieferzeiten. Die Digitalisierung der gesamten Lieferkette macht es heute möglich, auf individuelle Kundenwünsche in früher undenkbar kurzen Intervallen zu reagieren. Lange Transportwege passen daher oft nicht mehr in die Zeit. Adidas-Schuhe in Vietnam zu bestellen und erst drei Monate später in die Läden zu bringen, geht nicht mehr. Hinzu kommt: Bei einer automatisierten Fertigung spielen billige Lohnkosten keine große Rolle mehr. Viele asiatische Länder haben so ihre komparativen Kostenvorteile im globalen Wettbewerb verloren.