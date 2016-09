Der Münchhausen der Commerzbank

12. Sep 2016 , Bernd Ziesemer

Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen gelang vor langer Zeit das Kunststück, sich am eigenen Haarschopf aus einem Sumpf zu ziehen. Und das auch noch samt Pferd. Bei der Commerzbank versucht Aufsichtsratschef Klaus-Peter Müller seit Jahren vergeblich, den Trick des Lügenbarons zu wiederholen. Doch die zweitgrößte deutsche Privatbank kommt und kommt nicht aus der Krise heraus, so heftig Müller auch in seine eigenen Silberlocken greift.

Kein anderes Kreditinstitut schmort seit Jahren so im eigenen Saft wie die Commerzbank. Müller selbst verbrachte seine gesamte Berufslaufbahn in der Bank, diente 18 Jahre als Vorstand und Chef, bevor er 2008 bruchlos ins Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden wechselte. Nicht anders sieht es im Vorstand der Bank aus: Der neue Vorstandschef Martin Zielke arbeitet seit 14 Jahren für die Commerzbank. Und die übrigen sechs Vorstände brachten im Durchschnitt fast zwölf Jahre in der angeschlagenen Bank zu. Als einziger Newcomer gilt CFO Stephan Engels – der nun aber auch schon seit vier Jahren sein Glück in Frankfurt versucht.

Die Vorstände und Aufsichtsräte probierten in den letzten Jahren immer neue Organisationsmodelle und Strategien aus, die nach kurzer Euphorie in der Erfolglosigkeit endeten. Die Gesichter, die stetig Neues für die Bank verkündeten, blieben dabei immer die alten.