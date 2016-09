Der Lehman-Geist verfolgt die Deutsche Bank

30. Sep 2016 , James Mackintosh

Die Investoren laufen der Deutschen Bank davon. Schon gibt es Vergleiche zur Lehman-Pleite - doch sie führen in die Irre. Von James Mackintosh

In diesem Monat jährte sich zum achten Mal der Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers. Verantwortlich für die Pleite waren zu einem großen Teil in Panik geratene Hedgefonds, die ihr Geld aus der Bank abzogen. Da momentan einige große Hedgefonds auch bei der Deutschen Bank ihr Engagement reduzieren, liegt die Parallele auf der Hand – aber sie führt zutiefst in die Irre.

Deutsche Bank-Aktien sind in den letzten Wochen stark gesunken, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, das US-Justizministerium schlage 14 Mrd. Dollar als Vergleichssumme für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten um dubiose Hypothekengeschäfte in den USA vor. Die Bank erwartet, dass man sich auf eine niedrigere Summe verständigt.