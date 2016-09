Der grosse Brexit-Knall bleibt aus

09. Sep 2016 , David Milleker

Die Stimmung bei den britischen Unternehmen ist schlecht, die Daten sind aber in Ordnung. Entwarnung kann man trotzdem nicht geben. Von David Milleker

In den Wochen nach dem Brexit-Votum zeigt der volkswirtschaftliche Datenkranz Großbritanniens ein gemischtes Bild. Die Stimmung in den Unternehmen hat sich deutlich eingetrübt, ebenso sind die Umsätze bei Gewerbeimmobilien in Mitleidenschaft gezogen worden. Andererseits hielten sich Einzelhandel, Wohnimmobilien- und Arbeitsmarkt im Juli noch sehr ordentlich.

Wirklich verlässlich lässt sich die Lage derzeit noch nicht einschätzen. Dazu werden volkswirtschaftliche Daten zu großer Zeitverzögerung erhoben. Eine Umfrage der britischen Zentralbank kurz nach dem Referendum förderte etwa zutage, dass die britischen Unternehmen tatsächlich das Ergebnis vollkommen überrascht hat und sie mehrheitlich keine Notfallpläne für ein Austrittsvotum in der Schublade hatten. Die drastische Stimmungsverschlechterung lässt sich zum Teil ganz sicher damit erklären, dass die Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Allerdings sprechen die genannten „harten“ Daten eher dagegen, dass sich die britische Wirtschaft schon im unkontrollierten Sinkflug befindet, den viele Prognostiker erwarten.

Aus unserer Sicht dürfte sich der Austrittsprozess generell auch eher langanhaltend und korrosiv auf die britische Wirtschaft auswirken als in einem großen rezessiven Knall. Der Grund hierfür ist, dass sich die Rahmenbedingungen nicht schlagartig geändert haben. Derzeit hat Großbritannien der EU ja noch nicht einmal formell seinen Austrittswunsch mitgeteilt. Erst ab diesem Zeitpunkt läuft die Zwei-Jahres-Periode, an deren Ende das Vereinigte Königreich dann auch tatsächlich nicht mehr mit allen Rechten und Pflichten Teil der EU und damit des Binnenmarktes ist.