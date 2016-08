Der Chef als Held hat ausgedient

31. Aug 2016 , Torsten Osthus

Das gleiche Verhaltensmuster können Sie in Unternehmen bei etlichen Führungskräften beobachten. Doch auch sie merken immer stärker, dass der direktive Führungsstil allein nicht mehr funktioniert . Ich finde sogar: Der heldenhafte, typisch männliche Führungsstil hat im Zeitalter der zunehmenden Transparenz, der ständigen Veränderung und der unausweichlichen Nutzenorientierung ausgedient, nämlich dann, wenn es nur noch um Status und Machterhalt – um die Verteidigung des persönlichen Machtsilos – und nicht mehr um Wirkung geht. Nicht Status an sich ist schlecht, er sollte nur die Folge von Ergebnissen sein und kein Selbstzweck.

Autorität = Sicherheit?

Situative Führung ist deutlich mehr als im Lehrbuch definiert. Nicht nur angepasst an die Fähigkeiten und das Leistungsvermögen der Mitarbeiter, sondern vor allem an die inneren und äußeren Rahmenbedingungen des Unternehmens. So wie es eben erforderlich ist, mal kooperativ, mal mit klarer Direktive und mal integrierend – aber stets mit einem klaren Kompass und Nutzenorientierung. Wie in einem Organismus: Was nichts nützt, fliegt raus. Und im Zweifel sind das auch die Dinosaurier der Moderne – Unternehmen und Führungskräfte, die ihre Strukturen und Stile stur beibehalten und ihre Terrains nach innen wie außen verteidigen und den Kompass „Ergebnis“ aus den Augen verlieren.

Natürlich vermitteln manche „Führer“ Sicherheit mit ihrer Autorität und klaren Ansagen in Zeiten, in denen Veränderung die einzige Konstante ist. Aber diese Sicherheit ist nur scheinbar. Sie mögen vielleicht einzelne Personen durch vermeintlich mehr Orientierung verführen und für den Moment Halt geben, den lang- und mittelfristigen Nutzen und die Wirkung fürs System zweifle ich jedoch stark an. Und der Nutzen für das große Ganze ist nun einmal der entscheidende Erfolgsfaktor einer jeden Organisation.