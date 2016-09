Der Batterie-Faktor

05. Sep 2016 , Bernd Ziesemer

Beim BMW 3i reicht sie noch nicht einmal für eine Fahrt von München nach Nürnberg, beim e-Golf von VW macht sie bei einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h schlapp – und beim amerikanischen Tesla explodiert sie gelegentlich. Die Rede ist von der Batterie, dem Herzstück eines Elektroautos. Kein einziger deutscher Hersteller produziert die wichtigen Stromzellen bisher selbst – und so soll es bei den meisten auch bleiben. VW-Chef Matthias Müller bekräftigte in der letzten Woche in Hamburg noch einmal den Beschluss des Vorstands, keine eigenen Batteriefabriken zu bauen. Stattdessen schaue sich sein Konzern gegenwärtig die „Prozesskette“ vom Bau der Stromzellen bis zum Einbau der fertigen Bauteile ins Auto noch einmal an. Danach werde man entscheiden, „wo wir tätig sein können“.

Aus Müllers Worten spricht eine gehörige Portion Unsicherheit. Und bei den anderen Autokonzernen ist es nicht anders. Bisher ist nur der Newcomer Tesla in großem Stil in die Produktion von Batterien eingestiegen. Die Gründe dafür kann man leicht nachvollziehen: Den Autokonzernen fehlt das chemische Know-how für die Entwicklung neuer Batteriegenerationen. Außerdem fürchten sie die gewaltigen Investitionen für die sehr kapitalintensive Produktion. Allein VW müsste nach eigenen Berechnungen gleich sieben Fabriken bauen, um den eigenen Bedarf 2025 zu decken. Dafür fehlt schlicht das Geld.