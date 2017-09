Der Aufschwung geht in die nächste Runde

18. Sep 2017 , Carsten Klude

Würden alle Vorschläge umgesetzt, könnte es einen Wachstumsimpuls von etwa 1,5 Prozent des BIP geben. Da aber üblicherweise nur Teile der Wahlversprechen umgesetzt und diese zum Teil durch Einsparungen an anderer Stelle gegenfinanziert werden, dürfte bei konservativer Prognose ein Wachstumsimpuls von etwa 0,5 bis 1,0 Prozent für den Zeitraum 2018 bis 2019 zu erwarten sein. Insofern könnte das reale Bruttoinlandsprodukt auch in den kommenden beiden Jahren um jeweils rund zwei Prozent zulegen. Niedrigere Steuern und eine stärkere finanzielle Förderung von Familien werden sich insbesondere auf den privaten Konsum positiv auswirken. Zudem profitieren die Bauinvestitionen von der stärkeren Förderung des privaten Wohnungsbaus, sodass – wie schon in den vergangenen Quartalen – auch in nächster Zeit die stärksten Wachstumsimpulse von der Binnennachfrage ausgehen dürften.

Überhaupt sind sich die Parteien darin einig, künftig mehr Geld auszugeben. SPD und Grüne wollen bis 2025 zusätzliche Ausgaben in Höhe von 0,5 Prozent des BIP (15 Mrd. Euro) für Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen. Auch im Programm der CDU/CSU finden sich konkrete Ausgabenvorschläge in Höhe von 8 Mrd. Euro für die medizinische Forschung und eine bessere Ausstattung von Schulen. Mehr Geld wollen die Parteien auch Familien zukommen lassen.

Wie üblich werden auch bei dieser Bundestagswahl in den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien eine Vielzahl von Themen und Aspekten angesprochen, denen man sich im Falle einer Regierungsbeteiligung widmen möchte. Ein Punkt, der in diesem Wahlkampf in fast allen Programmen auftaucht, befasst sich mit dem Thema Steuern . Die Vorschläge von CDU/CSU und SPD summieren sich auf Steuerentlastungen von rund 15 Mrd. Euro, bei der FDP sind es sogar 30 Mrd. Euro. Bei sofortiger Umsetzung und ohne jegliche Gegenfinanzierung würde dies gemessen an der deutschen Wirtschaftsleistung einem Anteil von 0,5 bis 1,0 Prozent entsprechen.

Anreize für den Wohnungsbausektor absehbar

Die Mieten in den deutschen Metropolen steigen seit Jahren an und beflügeln auch die Preise für Wohnimmobilien. Dabei können die verfügbaren Einkommen in den Städten kaum mit den steigenden Mietkosten mithalten. Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum wird durch den migrationsbedingten Angebotsengpass verschärft. So verwundert es nicht, dass sich dieses Thema in jedem Parteiprogramm wiederfindet. Die Liste der Maßnahmen ist lang und reicht von der Sozialpolitik bis zur Wirtschafts- und Steuerpolitik. Union und Grüne fordern beispielsweise 1,5 Millionen neue Wohneinheiten in der kommenden Legislaturperiode, dieses Ziel entspricht einer avisierten Steigerung von mehr als 30 Prozent.

Mit dem Baukindergeld der Union (1200 Euro pro Kind und Jahr für einen Zeitraum von zehn Jahren) oder dem Familienbaugeld der SPD (einmalig bis zu 8000 Euro pro Kind für Einkommen bis 70.000 Euro) wollen die Parteien die Attraktivität von Wohneigentum steigern. Weitere Förderungsmaßnahmen betreffen die Änderung der Grunderwerbsteuer und die Einführung neuer Abschreibungsregelungen. Während die Union Freibeträge von bis zu 100.000 Euro in Aussicht stellt, sind es bei der FDP stolze 500.000 Euro. Flankiert werden die Wohnungsbauziele von Union und FDP mit Abschreibungsneuregelungen für Wohnungsgesellschaften. Breitbandausbau und Baurechtsentschärfung sollen in den Augen der CDU eine Dezentralisierung vorantreiben, um ländliche Regionen für Wirtschaft und Einwohner attraktiver zu gestalten und urbane Ballungsgebiete zu entlasten. Gleichermaßen ziehen sich entsprechende Förderungsmaßnahmen in Punkto „Mietwohnen“ durch alle Wahlprogramme. Eine Anhebung des Wohngeldes stellen alle Parteien in Aussicht.

Während SPD und Grüne die Mietpreisbremse ausbauen und verschärfen wollen, sieht die CDU keinen Änderungsbedarf. Die FDP strebt gar die Abschaffung der in 2015 beschlossenen Maßnahme an. In Teilen der Union sowie bei der SPD und den Grünen wird über eine Offenlegungspflicht nachgedacht, wonach Vermieter verpflichtet werden, über die Miethöhe des Vormieters Auskunft zu geben. Diese zwei Programmpunkte von SPD und Grünen könnten also als einzige einen leicht negativen Einfluss auf den Wohnungsbausektor ausüben. Unter dem Strich werden Wohnungsbaugesellschaften unter jeder Regierungskonstellation stark von der politischen Agenda profitieren.