Davos 2017: Liebling, die Welt wird schon wieder okay

18. Jan 2017 , von Horst von Buttlar

Als er fertig war, nach einem letzten Satz, in dem die Wörter Zukunft, Kinder und Enkel vorkamen, da konnte einem tatsächlich wieder etwas wehmütig zumute werden: Joe Biden, der scheidende US-Vizepräsident ging von der Bühne, schnellen Schrittes und ohne noch einmal zu winken oder zu lächeln. Mit einem Witz hatte er wie immer begonnen; nun, da er nur noch 48 Stunden Vize-Präsident sei, könne er endlich sagen, was er denke.

Und genau das tat Biden in seiner letzten Rede, die er auf dem Weltwirtschaftsforum hielt. Teilte gegen Russland aus, das die internationale liberale Ordnung untergrabe, deren Kollaps das Ziel von Wladimir Putin sei. Russland nutze jedes verfügbare Mittel, um gegen das europäische Projekt vorzugehen, um „Jahrzehnte des Fortschritts“ zu zerstören.

Er meinte nicht nur die US-Wahlen, sondern auch die anstehenden in Europa, in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland, als er warnte: „Wir müssen mit weiteren Versuchen rechnen, sich in den demokratischen Prozess einzumischen.“

Bidens Abgang von der Bühne, der stehenden Applaus, ein lauter Buh-Ruf, als der Name Trump fiel, war ein Symbol für das schleichende Verschwinden der „liberalen Ordnung“ – die zu einem wiederkehrenden Motiv geworden ist: Eine Ära der Vernunft geht demnach zu Ende, und eine neue, ungewisse Ära beginnt, in der die Kräfte der Unvernunft in immer mehr Ländern nach der Macht greifen. Was ein wenig an „Star Wars“ erinnert: Während die Jedi-Ritter sich auf ferne Planeten zurückziehen, baut das Imperium den Todesstern.