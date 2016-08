Gastkommentar

Das Ende der Firmenhierarchie

30. Aug 2016 , Pia Struck

Das bewährte „Betriebssystem“ aus hierarchischer, pyramidaler Führung hat ausgedient. Von Pia Struck

Pia Struck arbeitet seit über zehn Jahren im Bereich Change Management für namhafte Konzerne und Mittelständler in Deutschland. In dieser Rolle gestaltet und begleitet sie Veränderungsprozesse, die Strategie, Struktur und Kultur integrieren. Im September 2016 erscheint im Gabal Verlag ihr Buch „Game Change: Das Ende der Hierarchie?“

Kennen Sie die Hinter- und die Vorderbühne in größeren Unternehmen und Konzernen? Auf der Vorderbühne besprechen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in Meetings mithilfe von PowerPoint- und Excel-Dokumenten, die vorher in verschiedenen Abstimmungsschleifen „aligned“ wurden. Sie befüllen und ändern KPI-Dokumentationen, Balanced Scorecards, Ampelsysteme und Ablaufhandbücher. Sie implementieren Prozesse und neue Strukturen, dokumentieren, motivieren, rechtfertigen, planen und setzen manches davon auch um.

Auf der Hinterbühne aber klagen dieselben Mitarbeiter und Führungskräfte über diesen Wahnsinn. Sie tauschen sich darüber aus – auf dem Flur, in der Kantine und hinter verschlossener Tür. Sie zweifeln an, ob das Unternehmen mit der Vielzahl steuernder, abstimmender und kontrollierender Tätigkeiten jenseits der direkten, wertschöpfenden Kernleistung des Unternehmens noch lange so weitermachen kann. Und sie fragen sich, warum es das Unternehmen nicht schafft, das Know-how der Mitarbeiter und Kunden mehr in die Gestaltung des Ganzen einfließen zu lassen. Die meist folgenlosen Diskussionen auf der Hinterbühne zeigen, wie die heutige Art und Struktur der Zusammenarbeit Mitarbeiter und auch Führungskräfte überfordert und deprimiert. Gleichzeitig ruft das Management nach mehr internem Unternehmertum und Verantwortungsübernahme der Mitarbeiter. Auf der Lösungsebene werden dann Führungskräfteausbildungen angeboten, und es werden Berater engagiert, die das Verhalten der Mitarbeiter und Führungskräfte durch die Etablierung einer Feedbackkultur verändern sollen. Die gewählten Lösungen setzen alle beim Verhalten der Menschen im Unternehmen an – und basieren somit auf der Hypothese, dass ausschließlich das Verhalten die Kultur prägt und dass dieses Verhalten erlernbar ist.

Leadership Trainings nahezu wirkungslos Doch genau diese Hypothese gerät zunehmend ins Wanken und es tauchen neue Erkenntnisse auf. Harvard-Professorin Barbara Kellermann kommt beispielsweise zu völlig anderen Ergebnissen. In ihrem Buch „End of Leadership“ führt sie aus, dass Leadership eben kaum erlernbar ist. Sie beschreibt, dass Management Trainings keinen großen Nutzen auf das Führungsverhalten und die Kultur in den Unternehmen haben. Wenn es also nicht möglich ist, in breitem Maße hochkompetente Leader auszubilden – wie kann es dann gelingen, eine Kultur der Eigenverantwortung und des Vertrauens zu erschaffen? Gibt es so etwas wie einen bisher „unbeachteten Einflussfaktor“?

Relikt der Vergangenheit: Hierarchische Führung Schauen wir dazu einmal zurück zu den Ursprüngen der heute praktizierten hierarchischen Führung und gleichen ab, ob eine Übernahme in heutige Zeiten sinnvoll ist. Als die sogenannte „pyramidale Hierarchie“ im 18. Jahrhundert in Frankreich erfunden wurde, ging es um große Gruppen unqualifizierter Tagelöhner in der Landwirtschaft, die häufig sehr undiszipliniert und vor allem nicht einheitlich arbeiteten. Um sie zu effizienterem Arbeiten zu bewegen, war Sanktion notwendig – und so wurde die Rolle des Vorarbeiters geschaffen, der mit Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet war. Auch in unserem heutigen Führungskonzept steckt immer noch die kontrollierende – und damit auf Misstrauen gegenüber dem Mitarbeiter fußende – Rolle des Vorarbeiters. Meine Erfahrung ist, dass durch diese Haltung ein Führungsdilemma zwischen der erwünschten Involvierung, dem Mitdenken und Vertrauen auf der einen Seite und Misstrauen und Kontrolle auf der anderen Seite entstanden ist. Mitarbeiter sind heute zu überwiegenden Teilen Geistesarbeiter, die selbstständig denken und handeln müssen. Die Art und Weise der Leistungserbringung hat sich somit gegenüber früher radikal verändert.