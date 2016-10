Das Debakel des Eon‑Vorstands

14. Okt 2016 , Bernd Ziesemer

Die Börse hat ihre Entscheidung längst gefällt: Seit Monaten entwickelt sich die Eon-Aktie schlechter als der Dax – und vor allem deutlich schlechter als der ewige Rivale RWE. Dabei geht es nicht um kurzfristige Kurszuckungen, sondern um die langfristige Bewertung der beiden Konzerne. Oder anders gesagt: Die Aktionäre stimmen in ihren Depots per Mausklick gegen die Strategie von Eon – und für die Strategie von RWE.

Der große Unterschied zwischen beiden Konzernen: Die RWE AG gliederte ihr profitables Geschäft mit erneuerbaren Energien und Übertragungsnetzen in die Tochter Innogy aus, brachte einen 25-Prozent-Anteil Anfang Oktober erfolgreich an die Börse und verschaffte sich so eine dringend notwendige Kapitalzufuhr von 5 Mrd. Euro. Eon trennte dagegen die konventionellen Kraftwerke unter dem Namen Uniper ab und verteilte die neuen Aktien an die Altaktionäre. Einnahmen aus dieser Operation: Null Euro.