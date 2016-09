Chinas überschätzter Dienstleistungssektor

07. Sep 2016 , Max Zenglein

Die Stärkung des Dienstleistungssektors ist dabei ein zentraler Baustein in den strategischen Überlegungen Pekings. Denn nur wenn dieser das BIP-Wachstum festigen hilft und ausreichend Arbeitsplätze schafft, wird die Regierung schmerzhafte Reformen wie etwa bei unrentablen staatseigenen Betrieben und den Abbau von Überkapazitäten in Bereichen der Schwerindustrie angehen können. Unter diesen Rahmenbedingungen wird der Dienstleistungssektor zum Flaschenhals für den Strukturwandel: Ist er zu schwach, wird sich China nicht von seinem bisherigen Wachstumsmodell lösen können, das immer noch in erster Linie von staatlichen Investitionen getrieben ist.

Dynamik bei Dienstleistungen lässt nach

Es gibt einige Anzeichen dafür, dass der chinesische Dienstleistungssektor die in ihn gesetzten Hoffnungen so schnell nicht erfüllen wird. Auch wenn es in den vergangenen Jahren durchaus Positives zu vermelden gab: 2015 etwa stammten erstmals über 50 Prozent der Wirtschaftsleistung aus diesem Sektor. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt wächst nicht mehr so schnell wie früher, von einem Einbruch kann aber bisher nicht die Rede sein. Das ist zumindest zum Teil dem Dienstleistungssektor zu verdanken, der in China in der ersten Jahreshälfte stärker gewachsen ist als Industrie und Landwirtschaft. Dennoch muss sich die Regierung dem zunehmenden Abwärtsdruck mächtig entgegenstemmen, um das ambitionierte Wachstumsziel von durchschnittlich mindestens 6,5 Prozent jährlich bis 2020 zu halten. Für 2016 bedeutet das eine Ausweitung staatlicher Investitionen und bestenfalls zaghafte Umsetzung der Strukturreformen.

Dass Peking wegen eines florierenden Dienstleistungssektors die Investitionstätigkeit demnächst deutlich herunterschrauben kann, ist nicht zu erwarten. Denn bei genauerer Betrachtung ist es mit der viel gepriesenen Dynamik nicht weit her: In den ersten sechs Monaten 2016 ist das Wachstum in diesem Wirtschaftszweig auf 7,5 Prozent gefallen, im Vorjahr waren es noch 8,3 Prozent.