Strassen nach Peking

15. Mai 2017 , Georg Fahrion, Peking

China feiert mit großem Spektakel sein neues Mega-Projekt "Neue Seidenstraße". Hinter der interkontinentalen Initiative steckt vor allem Eigeninteresse

Der Kaiser hat gerufen, und alle Vasallen haben ihre Aufwartung gemacht: So in etwa lässt sich das Mega-Event zusammenfassen, das am Montag in Peking zu Ende gegangen ist. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich hatte das Gipfeltreffen eröffnet, mit dem China sein „Jahrhundertprojekt“ voranbringen will: die „neue Seidenstraße“, ein Netz von Eisenbahnverbindungen, Straßen, Häfen und Pipelines. Unfassbare 900 Mrd. Euro sollen verbaut werden (auch wenn noch nicht ganz klar ist, woher all das Geld kommen soll), um Afrika, Europa und Asien enger miteinander zu verzahnen, Märkte zu erschließen, den Handel zu steigern und alle Beteiligten – so die Hoffnung – reicher zu machen. Das klingt verdienstvoll. Und so lobten fast alle der Abgesandten aus über 100 Ländern, darunter 29 Staats- und Regierungschefs, ihre Gastgeber über den grünen Klee. Wladimir Putin dankte Xi „für diese vielversprechende Initiative, die zur rechten Zeit kommt“. Recep Tayyib Erdogan überbrachte „die Liebe und den Respekt aller Bürger der Türkei“ und erkannte ein „Win-Win-Projekt, das Frieden und Stabilität mehren wird“. Uno-Generalsekretär António Guterres beschwor „das enorme Potenzial“. Pakistans Premier Nawaz Sharif drückte seine „Bewunderung“ aus. Weltbank-Chef Jim Yong Kim, IWF-Chefin Christine Lagarde und WEF-Gründer Klaus Schwab gratulierten Xi zu seiner Vision und Führerschaft.

Der Sound von Davos Es ist so zutreffend wie eine Binse, dass Investitionen in die Infrastruktur Wachstum fördern und vielerorts bitter nötig sind. Genauso ist es nachvollziehbar, dass Chinas Nachbarstaaten sich moderne Straßen und Eisenbahnen und internationale Organisationen sich Einfluss auf die Umsetzung der Projekte erhoffen – und Xi deswegen Honig ums Maul schmieren. Dennoch gilt: Einen größeren Propagandaerfolg hat China seit der Olympiade in Peking 2008 wohl nicht feiern können. In der Abschlusserklärung haben die 29 Staats- und Regierungschefs zwar Protektionismus eine Absage erteilt und sich zum Freihandel bekannt – derselbe Sound, den Xi schon bei seiner Rede in Davos erklingen ließ.