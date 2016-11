Ende des Kotaus vor den Chinesen

07. Nov 2016 , Georg Fahrion

Unter anderem eröffnete der Minister auf diesem Trip eine Wirtschaftskonferenz in der westchinesischen Stadt Chengdu. Normalerweise würde man in einem solchen Grußwort etwa folgende Nettigkeiten erwarten: China hat sich prächtig entwickelt, Eure und unsere Unternehmen sind perfekte Partner, auf gute Geschäfte, schönen Tag noch.

Auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft (APK) kam Sigmar Gabriel ausgerechnet ein elf Jahre alter Roman in den Sinn. Der Bundeswirtschaftsminister saß in Hongkong auf dem Auftaktpanel, als er plötzlich von Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“ erzählte. Darin zwingen Anfang des 19. Jahrhunderts die beiden – deutschen – Forscher Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß die Erde in das System ihrer Wissenschaften. „Wir erleben gerade eine neue Vermessung der Welt“, sinnierte Gabriel nun, „mit einem neuen Zollstock. Und es sind nicht unsere, sondern Chinas Maßeinheiten.“

Positionsverschiebung gegenüber China

Gabriel aber stellte sich hin und sagte: „Wir wünschen uns, dass Investitionen auf einem level playing field stattfinden.“ Das sei derzeit nämlich eindeutig nicht der Fall. Er zählte auf: Der Joint-Venture-Zwang, wozu China ausländische Investoren in bestimmten Branchen verdonnert hat, gehöre abgeschafft. Ebenso der Zwangstransfer geistigen Eigentums und die Steuernachteile für ausländische Unternehmen. Zudem dürften diese bei öffentlichen Aufträgen nicht länger diskriminiert werden. Schönen Tag noch.

Manchmal merkt man erst, dass etwas in Schieflage geraten ist, wenn Aufsehen erregt, was eigentlich selbstverständlich ist: Deutschland vertritt in China seine Interessen – und zwar so, dass es den Chinesen nicht in das eine Ohr rein- und aus dem anderen wieder rausgeht. Es ist keine politische 180-Grad-Wende, aber eine deutliche Positionsverschiebung.

Zumal die Chinesen natürlich mitbekommen haben, dass in Berlin dieser Tage darüber nachgedacht wird, wie man unliebsame Übernahmen unterbinden kann. Unliebsam, weil sie den Markt verzerren – oder weil sie industriepolitisch problematisch sind. Zum Beispiel, wenn ein chinesisches Unternehmen Regierungspolitik umsetzen und mit Staatsgeld einen strategisch wichtigen deutschen Hidden Champion aufkaufen will, wie es etwa bei dem Herzogenrather Chipanlagenbauer Aixtron der Fall ist. Die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, die Übernahmen von Aixtron und Osram auf Eis zu legen, waren Signale, die man in China deutlich wahrgenommen hat.