Bankenfusion - keine gute Idee

02. Sep 2016 , Christian Kirchner

Doch in der Praxis würde ein solcher Zusammenschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem daran scheitern, dass weder Mitarbeiter noch Kunden weitere zwei oder mehr Jahre mit den mit einer Fusion verbundenen Kleinkriegen durchstehen würden, ohne dass es zu großen Reibungsverlusten käme. Und die sind bei Verschmelzungen unvermeidlich, obschon doch interne Umstrukturierungen, Personalwechsel, Filialzusammenlegungen und Kompetenzgerangel die tägliche Arbeit in den krisengeschüttelten Instituten schon seit Jahren lähmen – und Teil des Problems, nicht Teil der Lösung sind.

Cryan zeigt mit dem Finger auf andere

Kurzfristig ist es für alle Beteiligten sogar hilfreich, dass die Gespräche – gewiss nicht ganz zufällig – ruchbar wurden. Es macht einen guten Eindruck unter Investoren, dass offenbar in beiden Unternehmen keine Denkverbote herrschen, den dramatisch unter die Räder gekommenen Börsenwert wieder zu erhöhen. Entsprechend positiv fiel auch die Reaktion an den Börsen aus, um je rund acht Prozent nach oben ging es für die Aktien der Commerzbank und Deutsche Bank binnen zwei Tagen. Und – ob Zufall oder nicht – auch in Sachen Kurs-Buchwert-Verhältnis spielen beide Institute inzwischen in der gleichen Liga: Sie werden jeweils nur noch mit knapp 30 Prozent ihrer Vermögenswerte an der Börse bewertet.

Langfristig hielten aber die Reden von und Interviews mit den Vorstandsvorsitzenden auf der Bühne keine allzu guten Nachrichten bereit, was den Zustand der Institute angeht. Deutsche-Bank-Chef John Cryan erhöhte den verbalen Druck auf die Europäische Zentralbank, diese mache mit ihrer Geldpolitik derzeit mehr kaputt, als dass sie nütze. Er schilderte den harten Wettbewerb im deutschen Bankenmarkt, in dem es zu viele Institute gebe. Zudem forderte er die Bankenaufseher auf, mehr dafür zu tun, damit Investoren wieder Vertrauen in die Banken fassen. Ansonsten drohe Regulierung prozyklisch zu werden: Banken fehlt genau in dem Moment Kapital, wenn sie es am dringendsten benötigen.

All dies mögen valide Punkte sein, das Abarbeiten an externen Faktoren, die auch Cryan kaum wird ändern können, passt jedoch nicht ganz zum Image des internen „Aufräumers“, der nun, nach über einem Jahr im Amt, allmählich auch erste Ergebnisse liefern muss, vor allem auf der Kostenseite.