Science-Fiction in der Finanzwelt?

09. Mär 2017 , Dirk Elsner

Sie hören dem Kunden zu, informieren ihn über seine Kontenstände, gleichen seine Konten aus, überweisen auf Zuruf Geld, treffen selbstständig Anlageentscheidungen und suchen die beste Finanzierung für die Immobilie. Sie kennen das aus den Besuchern der Bankfiliale in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Da halfen freundlichen Berater am Schalter beim Ausfüllen von Überweisungsformularen, nahmen Schecks entgegen und ließen sich Zeit für die Wertpapierberatung. Vielleicht erleben Sie das in nicht mehr ganz so ferner Zukunft von zu Hause aus, nur mit dem Unterschied, dass sie keinen menschlichen Ansprechpartner mehr haben, sondern eine Maschine.

Kommen die alten Zeiten der persönlichen Betreuung in den nächsten Jahren in einer neuen Variante zurück? Werden viele Services künftig nicht mehr von Menschen, sondern von Maschinen erbracht? Das, was vor 30 Jahren als Science-Fiction galt, kommt nun Schritt für Schritt unter dem Schlagwort Künstliche Intelligenz zurück.

Manche verstehen unter Künstlicher Intelligenz (KI) die Wissenschaft, Maschinen und Computer so zu programmieren, dass sie intelligentes Verhalten verstehen und entwickeln können. Eine KI, die beliebige Probleme wie ein Mensch löst oder gar eine Art Persönlichkeit oder Bewusstsein entwickelt, wird starke künstliche Intelligenz genannt. Sie bleibt so lange Science-Fiction bis geklärt ist, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert. Fachleute, wie Ray Kurzweil, Leiter der technischen Entwicklung bei Google, erwarten, dass 2029 Computer nahezu alles tun können, was auch Menschen schaffen können (vgl. Finextra, Rise of the robots).