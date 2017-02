Der Dilettantismus der Aufseher

06. Feb 2017 , Bernd Ziesemer

Manchmal sehnt man sich nach einem Mann wie Manfred Schneider. Der heute 78-Jährige führte über viele Jahre die Aufsichtsräte so unterschiedlicher Konzerne wie Bayer, RWE und Linde. Der ehemalige Bayer-Vorstandsvorsitzende erledigte seine Arbeit kompetent, ruhig und skandalfrei. Zuweilen musste sich Schneider die Kritik anhören, er besetze zu viele Ämter gleichzeitig. Aber trotzdem hörte man in seiner Blütezeit so gut wie nie den Vorwurf, der Multi-Aufsichtsrat habe seine Unternehmen nicht im Griff.

Das ist selbst in den größten Konzernen des Landes keine Selbstverständlichkeit, wie man in der vergangenen Woche sehr gut beobachten konnte. Gleich drei Aufsichtsräte blamierten sich innerhalb weniger Tage gleichzeitig bis auf die Knochen. Bei der Bahn versaubeutelte Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht ohne Not die Vertragsverlängerung für Vorstandschef Rüdiger Grube und provozierte damit den sofortigen Rücktritt seines Spitzenmanagers. Ein Nachfolger steht nicht bereit.

Bei der Deutschen Börse brachte Oberaufseher Joachim Faber seinen Vorstandschef Carsten Kengeter in eine gefährliche Lage. Die Justiz wirft dem Börsenchef Insidergeschäfte vor – und das mitten in den Fusionsverhandlungen mit der London Stock Exchange. Die Initiative zu seinem schlecht getimten Aktienkauf ging vom Aufsichtsrat aus.

Und last but not least VW: Dort gerät der ehemalige Konzernchef Martin Winterkorn wegen des Dieselbetrugs immer stärker in die Schusslinie der Staatsanwälte. Kommt es tatsächlich zu einer Anklage, steht der Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch dumm dar. Schließlich war es seine Idee, Winterkorn einen offiziellen Persilschein auszustellen, noch bevor die Ermittlungen in dem Betrugsskandal überhaupt richtig angelaufen waren.