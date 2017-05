Das Nachdieseln des VW‑Skandals

05. Mai 2017 , Bernd Ziesemer

Bis zum Jahresende wird der VW-Konzern noch gut damit beschäftigt sein, die Dieselmotoren älterer Modelle endlich nachzurüsten. Danach soll es am liebsten wieder ganz so sein wie vor dem Betrugsskandal. Der Dieselmotor an sich sei keinesfalls tot, verkündet VW-Chef Matthias Müller geradezu inbrünstig. Und auch die Vorstände der anderen deutschen Autohersteller legen sich in diesen Wochen tapfer ins Zeug, um den Selbstzünder schön zu reden. Man denkt sogar über eine Imagekampagne für den Diesel nach. Denn schließlich geht es für alle Marken um viel Geld. Ein kleines Beispiel: BMW verlangt für den billigsten 3er mit Benzinmotor 30.900 Euro, für einen vergleichbaren Diesel jedoch 35.200 Euro – also über 4000 Euro mehr. Jeder kann sich also leicht ausrechnen, dass die Gewinnmarge bei Dieselfahrzeugen sehr viel höher liegt als bei Benzinern.

Man kann aber schon jetzt die Prognose wagen: Der VW-Skandal wird noch lange nachdieseln. Und zwar nicht nur bei dem Wolfsburger Konzern selbst, sondern bei allen Herstellern. Am stärksten werden es die deutschen Autohersteller auf ihrem Heimatmarkt spüren, wo bisher jedes dritte Auto mit einem Dieselmotor ausgestattet worden ist. Bisher sinkt die Nachfrage nach Selbstzündern zwar nur leicht. Und auch bei Gebrauchtwagen hält sich der Wertverfall noch in Grenzen.