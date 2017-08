Ab Montag fahren alle Tesla!

04. Aug 2017 , von Horst von Buttlar

Dieselgipfel als Massenpanik

Die Größe aber zeigt uns, was auf dem Spiel steht; sie offenbart die Dimension und Bedeutung einer Branche, deren Untergang für nicht wenige Stimmen dieser Tage ausgemachte Sache scheint. Was natürlich apokalyptischer Quark ist. Man denkt da sofort an Mark Twain: „Der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben.“ Und in der Tat: Wer hämisch ruft, dass die arroganten und betrügerischen Autobauer bald weg vom Fenster sind, weil wir eh alle in fünf Jahren Tesla fahren, sollte sich zwei Mal überlegen, was er sagt – ob die Prognose stimmt, und was es für Deutschland und seinen Wohlstand insgesamt bedeuten würde. Warum das Hurra-Gebrüll?

Es geht oft nämlich gar nicht um Zukunft, sondern um Interessen – und die Interessen werden durchgesetzt, im Namen der Rettung der Welt, und wenn dabei eine Industrie draufgeht, dann gern auch unter lautem Applaus. Bei den Energiekonzernen haben wir es vorgemacht.

Die Diskussion rund um den „Dieselgipfel“ erinnert an eine Massenpanik, bei der zusätzlich ein Wettbewerb ausgerufen wurde, wer am lautesten schreien kann. Ein Land ganz im Fukushima-Fieber, das nun am liebsten nach seiner verkorksten Energiewende mit der Brechstange eine „Verkehrswende“ einleiten will. Am besten mit ultraehrgeizigen Quoten und Daten, die niemand einhalten kann – und die wider der ökonomischen und oft auch ökologischen Vernunft durchgezogen werden. Hauptsache Zukunft. Das magische Viereck heißt in Deutschland: Ökologie, Energie, Ideologie, Hysterie. Sobald jemand in Deutschland wenden will, kriege ich es inzwischen mit der Angst zu tun.