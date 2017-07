Lust an der Auto-kalypse

28. Jul 2017 , von Horst von Buttlar

Alles wird apokalyptisch durcheinandergeworfen

Klar, das ist keine Entschuldigung für Betrugssoftware. Ein zweites Problem ist allerdings, dass sich mehrere Skandale und Probleme überlagern, ja sich verkeilen wie nach einer Massenkarambolage und deshalb alle durcheinanderschreien: „Dieselgate“, drohende Fahrverbote durch Feinstaub, eifrig herbeigeklagt von zweifelhaften Lobbyorganisationen wie der Deutschen Umwelthilfe, Kartellvorwürfe und zukunftsschreiende Headlines für Verbrennungsmotor-Verbote - hier vermischen sich reales Managementversagen, Verbandsklagenwahn, Verschwörungstheorien und normale disruptive Herausforderungen. Alles wird apokalyptisch durcheinandergeworfen, zumal es seit einigen Monaten in Deutschland 80 Millionen Autoexperten gibt. Fast lustvoll begleiten so manche kreischend den unvermeidlichen Untergang der deutschen Autoindustrie.

Vielleicht geht's auch eine Nummer kleiner. Zeit zum Innehalten: Was erleben wir? Die deutschen Autohersteller, bis vor kurzem noch in der ganzen Welt bewundert, stehen vor einem Berg Probleme, ja. Sie haben an vielen Stellen ein Führungsproblem, eine kollektive Verteufelung aber ist übertrieben. Die Produkte von BMW, Daimler und Co. werden nicht verschwinden wie Derivate in einer Bad Bank (oder werden jetzt alle Dacia und Chevrolet fahren?); im Übrigen sollten die eilfertigen Klagewellen aus den USA zu Denken geben. Auch die vorschnelle Beerdigung des Diesels sollte man sich zwei Mal überlegen. Es wird auf einen Mix an Technologien ankommen.

Zudem: Die E-Auto-Debatte ist elitär und abgehoben, wir werden nicht alle in zehn Jahren E-Autos fahren. Das Schlimmste, was den Deutschen nun passieren kann, ist, dass es Teil des Wahlkampfes wird. Das deutsche Auto ist zu politisch geworden.