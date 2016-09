Aufstieg und Fall der Populisten

02. Sep 2016 , Holger Schmieding

Wir leben in spannenden Zeiten. Die Globalisierung und ein rascher technologischer Wandel verändern die Welt. Allerdings sind die Fortschrittsgewinne ungleichmäßig verteilt. Die größten Nutznießer sind die Abermillionen Menschen in einstmals nahezu geschlossenen und rückständigen Ländern, denen in den vergangenen 20 Jahren der Aufstieg aus Hunger und extremer Armut gelungen ist. Zu den Gewinnern zählen auch die Menschen in den wirtschaftlich führenden Ländern, die Innovationen vorantreiben oder zumindest in der Lage sind, sich an die neue globale Arbeitsteilung anzupassen. Als Verlierer sehen sich dagegen viele Menschen in der westlichen Welt, denen die Möglichkeit oder die Fähigkeit fehlt, sich entsprechend umzustellen. Ihre Probleme werden noch durch übermäßige Regulierungen und durch Sozial- und Bildungssysteme verschärft, die Flexibilität eher behindern denn fördern.

Wie in früheren Jahrhunderten lösen rascher Wandel und ein Zustrom neuer Einwanderer eine politische Gegenreaktion aus. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kosten der Lehman-Rezession den politischen Handlungsspielraum der Länder massiv beschränkt haben. Der Anstieg der staatlichen Schuldenquoten seit 2007 um 41 Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung in den USA, um 46 Punkte in Großbritannien und um 26 Punkte in der Eurozone hat den Länder kaum eine Möglichkeit gelassen, die echten oder vermeintlichen Verlierer des Wandels zu unterstützen. Zudem haben die Finanzkrise und die Sondermaßnahmen, mit denen die Konjunktur vor einer noch tieferen Abwärtsspirale bewahrt werden musste, die ohnehin verbreitete Abneigung gegen das „Establishment“ weiter genährt.

Auf beiden Seiten des Atlantiks erfreuen sich Populisten vom linken und rechten Rand des politischen Spektrums deshalb großen Zulaufs. Ohne echte Argumente aber mit vielen flotten Sprüchen nutzen sie auch die sozialen Medien, in denen sich Gruppen Gleichgesinnter oftmals gegenseitig in ihren Vorurteilen bestätigen. Die Globalisierungsgegner von links und rechts unterscheiden sich durchaus. Aber in einem Punkt sind sie sich einig: Sie lehnen die offene Gesellschaft und den weitgehend freien Handel ab, auf denen sowohl unser Wohlstand als auch die Aufholchancen der Schwellenländer beruhen.

Der Vormarsch der Populisten stellt das größte Risiko für meinen ansonsten verhalten positiven Ausblick auf Wirtschaft und Finanzmärkte dar. In den folgenden Abschnitten werde ich erläutern, weshalb ich glaube, dass die Populisten sich letztlich nicht durchsetzen werden. Aber die Risiken sind alles andere als trivial.