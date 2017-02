Audi und die drei Affen

27. Feb 2017 , Bernd Ziesemer

Vorsprung durch Technik – mit diesem griffigen Slogan präsentiert sich Audi nun schon seit 1971 in der Werbung. Was das Innenleben des Autokonzerns betrifft, bietet sich vielleicht ein anderes Motto an: Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Und die berühmten vier Audi-Ringe könnte man in der internen Kommunikation dann auch gleich ersetzten: durch die berühmten drei Affen, die sich Augen und Ohren und Mund zuhalten. Zu diesem Ergebnis kann man jedenfalls kommen, wenn man sich das jüngste Gerangel um Audi-Chef Rupert Stadler anschaut. Der Aufsichtsrat der VW-Tochter stellte sich am letzten Freitag mit großer Gebärde hinter den umstrittenen Manager. Nach der Lesart der Aufseher, an deren Spitze VW-Konzernchef Matthias Müller steht, wusste Stadler nichts von der Betrugssoftware in den 3-Liter-Dieselmotoren von Audi. Dabei gehen die kriminellen Machenschaften bis weit in die Anfangsphase seiner Amtszeit zurück.

Vielleicht fehlt tatsächlich die letzte heiße Spur, die direkt aus der federführenden Abteilung für Motorenentwicklung ins Chefbüro Stadlers führt. Vielleicht fehlt der Fingerabdruck, um Stadler die Kenntnis einschlägiger Powerpoint-Präsentationen nachzuweisen, in denen seine Unterlinge das Für und Wider einer „schmutzigen“ Lösung ausbreiteten. Vielleicht fehlt auch seine Unterschrift unter beschlagnahmten Papieren, die einigen Managern die Karriere kosten. Alles gut möglich. Nehmen wir sogar zu seinen Gunsten an, dass Stadler wirklich nicht vorab über den Dieselbetrug informiert war. Was sagt das dann aber alles über seine Rolle im Konzern und vor allem über die Audi-Unternehmenskultur, die Stadler als langjähriger Vorstandschef geschaffen oder zumindest nicht verhindert hat?