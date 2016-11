Keine Angst vor Kollege Roboter!

03. Nov 2016 , Martin Kaelble

Hauser war nicht der einzige Journalist, der in den 20er-Jahren zur Besichtigung der technologischen Zukunft nach Amerika pilgerte. Auch andere wie der berühmte Reporter Egon Erwin Kisch taten es ihm gleich. Und Hausers Zitat ist nicht das einzige Déjà vu, das man beim Stöbern in diesen Reiseberichten findet.

Auch wenn es schwer danach klingt, das Silicon Valley hat Hauser dabei allerdings gar nicht gemeint. Er hat es nie gesehen. Denn Hauser ist seit 70 Jahren tot. Sein Reisebericht stammt aus den 20er-Jahren und seine Prognose galt vornehmlich dem, was er damals in den amerikanischen Ford-Werken gesehen hatte.

erstaunliche Parallelen zum digitalen Zeitalter

Es war die Zeit der anbrechenden Moderne. Viele Menschen waren verunsichert. Durch die radikalen Veränderungen, durch neue Technologien. Man suchte nach Vorbildern, die einem den Weg in die ungewisse Zukunft zeigten, in Zeiten des rasanten Umbruchs. Deutsche Vordenker suchten damals im Westen wie im Osten. Man fuhr nach Amerika ebenso wie in die Sowjetunion.

Es finden sich erstaunliche Parallelen zum digitalen Zeitalter. Allein die Mischung aus Begeisterung und Kritik, aus Euphorie und Furcht gegenüber der Technisierung ist frappierend zeitlos.

Heute befinden wir uns erneut im Umbruch, in Zeiten des radikalen technischen Wandels. Wieder sind die Menschen verunsichert, was sich in den kommenden Jahren durch neue Technologien so alles ändern könnte. Und wieder schaut man Richtung Osten und Westen, auf der Suche nach der Zukunft - diesmal nach China und wieder nach Amerika. Was damals die Fabriken von Ford waren, ist heute das Silicon Valley. Es ist zum Sinnbild des technologischen Wandels geworden, zum Pilgerort der neuen Moderne.

Nun ist es mit der Besichtigung der Zukunft und visionären Prognosen des technologischen Wandels so eine Sache. In Zeiten des Umbruchs, der allgemeinen Verunsicherung ist Vorsicht geboten. Auch das wird einem beim Studieren der Reiseberichte schnell klar.

Was wurde damals nicht alles prognostiziert und erwartet – im Überschwang über den vermeintlichen Blick in eine neue Ära. Die nüchterne Bilanz dieser Zukunftsberichterstatter: Kaum etwas ist so radikal eingetreten, wie es von ihnen prognostiziert wurde.