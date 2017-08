Air Berlin: Schade Schokolade

15. Aug 2017 , Jenny von Zepelin

Da helfen auch keine roten Schokoherzen mehr. Die hätte sich das Management um den seit einem halben Jahr rotierenden Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann längst sparen können. Denn dieses nett gemeinte Abschiedsgeschenk für jeden Passagier sorgt nur noch für Spott. Bei denen, die zuvor stundenlang auf ihre Maschine warten mussten. Bei denen, die nicht wissen, ob nach der Landung auch das Gepäck ankommt. Und auch bei denen, denen schon vor dem nächsten Flug graut, der vielleicht wieder verspätet oder gar gestrichen wird.

Die letzten Monate waren für Passagiere und Mitarbeiter eine unzumutbare Hängepartie, in der sich Winkelmann wohl nur noch in Zweckoptimismus flüchtete. Die Restrukturierung sei ja schon eingeleitet, es werde schon alles wieder in geordnete Bahnen kommen, so die Botschaft des Ex-Lufthanseaten. Seine ungenügende Informationspolitik nach außen hat am lausigen Service und der mangelnden Planungssicherheit nur leider herzlich wenig geändert.