Vorhersagemärkte 2.0

27. Apr 2017 , Dirk Elsner

Der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegt gerade ein paar Tage zurück. Diesmal waren die Prognosen, anders als bei der Abstimmung zum Brexit und der Wahl zur US-Präsidentschaft, korrekt. Nun wartet Europa mit großer Spannung auf den entscheidenden zweiten Wahlgang am 7. Mai. In Deutschland stehen uns in den kommenden Monaten zwei Landtagswahlen und vor allem die Bundestagswahl am 18. September bevor. Mit den Prognosen für diese Wahlen werden Millionen verdient, und trotzdem wissen wir seit dem Brexit und US Präsidentschaftswahlen, dass solche Vorhersagen weit danebenliegen können.

Ein im Vergleich zu herkömmlichen Wahlumfragen relativ neues Konzept für Vorhersagen ist das Social Forecasting. Das ist ein Crowdsourcing-Ansatz, bei dem das auf verschiedene Personen verteilte Wissen aggregiert und quantifiziert wird. Crowdsourcing gehört zu der Begriffswelt, die in den letzten Jahren für viele auf dem Internet basierende Leistungen entwickelt wurde. Ganz allgemein werden dabei die von einem Empfänger (Unternehmen, Privatperson, Organisation etc.) für eine Aktivität (Investitionsvorhaben, Projekt, Wissenssammlung etc.) benötigten Ressourcen (Arbeitskraft, Fachwissen, finanzielle Mittel) von einer Gruppe von Menschen Crowd) eingesammelt. Zugeschrieben wird die Begriffsprägung Jeff Howe in seinem 2006 in dem Magazin Wired erschienen Artikel “The Rise of Crowdsourcing”.