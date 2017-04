Die Startupisierung unserer Welt

27. Apr 2017 , von Martin Kaelble

Beim Kindergeburtstag meines Neffen fiel kürzlich ein Neunjähriger auf. Bei der Schatzsuche forderte er seine Mitstreiter lautstark dazu auf, man müsse „aus der Box raus denken“, um den Schatz zu finden. Nun, ich bin nicht sicher, ob heutzutage in der dritten Klasse schon Design-Thinking Seminare auf dem Stundenplan stehen. Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was der junge Mann wohl bald als Berufswunsch hegt. Noch so ein Teenage-Startup-Gründer!

Früher wollten Jungs Piloten oder Rennfahrer werden. Heute haben sie neue Helden: Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Sie sind die neuen Popstars. Und auch Top-Absolventen aus St. Gallen gehen heute mitunter lieber zu Rocket als zu McKinsey. Scharenweise rennen Konzernmanager in Besuchergruppen durch Coworkingspaces. Pilgerreisen führen in den Sillicon Valley.

Kurzum: Wir erleben derzeit die Startupisierung der Gesellschaft.

Jeder will Startup sein. Und jeder der dieses Label trägt, ist sehr gefragt. Spätestens jedoch wenn Fußballer anfangen, in Startups zu investieren, sollte man skeptisch werden bei diesem Hype. Um es mal ganz deutlich zu sagen: Nicht alles ist super, nur weil Startup draufsteht! Auf der aktuellen Welle wird wahnsinnig viel Mittelmäßigkeit mitgeschwemmt. Viele Gründer haben mit Elon Musk soviel gemeinsam wie ein Zweitliga-Kicker mit Lionel Messi.

Dummerweise scheinen einige Leute in der etablierten Wirtschaft (und den etablierten Medien) beim Thema Startup den Kopf auszuschalten.

Es ist ja nachvollziehbar, das man in den Vorstandsetagen verunsichert ist, wie man mit der Digitalisierung umgeht. Aber deswegen muss man ja nicht verzweifelt hinter allem herrennen, was sich „Founder“ nennt, hyperaktiven Kids an den Lippen hängen, die zwar gerade mächtig viel Rückenwind (und eine entsprechend große Klappe) haben, aber in Wahrheit auch nicht die Weisheit gefressen haben.

Übertriebene Erwartungen auf der einen Seite treffen übertriebenes Selbstbewusstsein auf der anderen.