Zu Risiken fragen Sie Ihre Bank

18. Okt 2016 , Nadine Oberhuber

Wenn Kunden bei ihnen Produkte kaufen, deren Wert sich später in Luft auflöst, dann argumentieren sie fast immer genau so: Dafür seien sie nicht verantwortlich, denn sie hätten die Wertpapiere nur vermittelt und nicht selber konstruiert. Für den Ausgang des Anlageprozesses und für eventuelle Totalverluste seien sie deshalb nicht zuständig. Damit müsse der Anleger dann schon alleine leben. Sie machen es sich also ziemlich einfach – zu einfach, entschied das Oberlandesgericht München jetzt in einer Leitsatzentscheidung, die mehrere hundert Anleger betrifft (Az: 5 U 129/16).

Mal angenommen, Sie hätten sich eines dieser schicken Smartphones in einer Filiale eines großen Elektronikmarkts gekauft, und es würde plötzlich in Rauch aufgehen. Viele Smartphones tun das ja heutzutage. Sie würden doch umgehend mit dem verbrannten Gerät in den Markt spazieren und es dort reklamieren, oder? Und Sie würden sicherlich einen mittelgroßen Aufstand veranstalten, wenn der Verkäufer im Elektronikmarkt antworten würde, er nehme das Gerät nicht zurück – er habe es ja schließlich nur verkauft und nicht gebaut. Ein Elektronikverkäufer würde das kaum wagen, doch bei Banken ist diese Antwort gang und gäbe.

Der Prospekt allein reicht nicht aus

In dem verhandelten Fall ging es um einen gefloppten geschlossenen Fonds, mit dem auch viele deutsche Anleger ein Riesenrad in Singapur finanzierten. Das Unternehmen allerdings floppte, die Betreibergesellschaft steht mittlerweile unter Zwangsverwaltung und die Anleger erlitten einen Totalverlust. Als sie versuchten, eine Entschädigung von den Banken zu erstreiten, hörten sie von den Kreditinstituten sinngemäß die Antwort: Wir haben den Fonds nur vermittelt und alle dazu notwendigen Unterlagen – also die Prospekte – auch korrekt an die Anleger ausgereicht. Im Prospekt standen sämtliche Planzahlen zum Bau und Betrieb des Riesenradbaus – die aber eben nur vage Pläne waren. Welches Risiko tatsächlich in der Geldanlage steckte, hätten die Banken daraus selber nicht erkennen können. Ihnen sei also kein Vorwurf zu machen.

Das Gericht sieht das anders: Einfach nur den Prospekt auszureichen und sich auf die Zahlen darin zu berufen, reiche nicht, urteilten die Richter. Die Bank hätte in diesem Fall „prüfen und hinterfragen“ müssen, ob die genannten Planzahlen auch tatsächlich erreichbar seien. Vor allem, weil die verkaufende Bank nicht nur das Eigenkapital für den Riesenradfonds eingeworben habe, sondern auch noch ein Darlehen an die Projektgesellschaft in Singapur ausgab. Mit ihrem „banküblichen kritischen Sachverstand“ hätte sie also entdecken müssen, dass die Zahlen in den Prospekten doch arg optimistisch und ins Blaue hinein gerechnet waren. Zumal für das Riesenrad noch gar keine Baugenehmigung erteilt worden war und die Planungen für den Bau noch längst nicht beendet waren. Was im Übrigen nirgendwo im Prospekt zu lesen war.

Zumindest aber hätte sie, für den Fall, dass sie eben diese kritische Prüfung unterlassen habe, dem Anleger offen sagen müssen: „Wir verkaufen Ihnen hier eine Beteiligung, deren Inhalte wir selber noch nicht geprüft haben. Wir geben Ihnen dazu diesen Prospekt, wissen aber nicht, welchen Wahrheitsgehalt die Angaben darin haben.“ Ob irgendein Anleger dann wohl den Fonds gezeichnet hätte? Man darf das bezweifeln.