„Nicht als Letzte verkaufen“

29. Aug 2017 , Julia Groth

Herr Posthoff, auf den Anleihemärkten gab es zuletzt immer wieder Liquiditätsprobleme. Wie ist die Lage jetzt?

Der Markt ist nicht ausgetrocknet, aber die Liquidität ist in den vergangenen Wochen spürbar gesunken. Es gibt gerade nur wenige Neuemissionen. Das zwingt alle Akteure, zum Beispiel Zentralbanken und Asset-Manager, in den Sekundärmarkt. Dort ist die Nachfrage hoch. Das sieht man etwa an den immer niedrigeren Renditeaufschlägen von Unternehmensanleihen gegenüber Bundesanleihen, den sogenannten Spreads. Angesichts der Jahreszeit ist diese Entwicklung allerdings nicht ungewöhnlich. In der Sommerpause geht das Emissionsvolumen fast immer zurück.

Wie gehen Sie damit um?

Posthoff: Bei unserem Multi-Asset-Fonds „Bantleon Family & Friends“ haben wir die Unternehmensanleihen-Quote bereits im Juni von 27 auf 24 Prozent gesenkt. Das ist nicht nur der gesunkenen Liquidität geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass sich das Chance-Risiko-Profil der Papiere verschlechtert hat. Wir wollen nicht die Letzten sein, die gezwungen sind, zu verkaufen.