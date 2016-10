Wie Trump die Republikaner zerstört

26. Okt 2016 , Christoph Bruns

Ist es nicht herrlich, wie offen und überraschend der Verlauf der Weltgeschichte ist? Wer hätte es vor 30 Jahren für möglich gehalten, dass ein Mann mit schwarzer Hautfarbe Präsident der Weltleitnation USA werden konnte? Alsbald könnte es gar soweit kommen, dass eine Frau diesem Land als Präsidentin vorsteht. Und nun die Partei der Republikaner. Sie ist eigentlich die Partei der Etablierten, der Gestandenen und der an der Erhaltung traditioneller amerikanischer Werte Interessierten. Wollte man sie im bunten und lebhaften deutschen Parteienspektrum verorten, dann würde am ehesten die FDP in Frage kommen.

Wer das bedenkt, kann sich ausmalen, was derzeit mit der GOP (Grand Old Party) passiert. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat die Partei in eine existenzielle Krise gestürzt. Immerhin gilt anzumerken, dass mit der Tea Party Bewegung der Spaltpilz bereits vor Trump bei den Republikanern Einzug gehalten hat. Faszinierend ist dabei, dass der Anti-Establishment-Kandidat Trump zu einer Auswechslung der republikanischen Wählerschaft geführt hat. Während sich traditionell eher gut situierte und aufstiegshungrige Schichten von der GOP angesprochen fühlten, sind es jetzt vor allem Männer aus der Unterschicht, die Trump in Scharen und mit Begeisterung zulaufen. Die vulgäre Art Trumps beschert dem Kandidaten im amerikanischen Proletariat genau so viel Bewunderung, wie sie ihm Abstoßung, Ekel und Fassungslosigkeit im gehobenen Bürgertum einträgt.

Eine solche Entwicklung hätte sich Ronald Reagan, der Säulenheilige der jüngeren Generation von Republikanern, nicht träumen lassen. Ein pöbelnder Rüpel mit viel Geld (Was kann es Schlimmeres geben?) bewirkt den Verlust traditioneller Wählermilieus und bringt das Fundament der republikanischen Partei ins Wanken. Ohne Beispiel ist die Absetzbewegung gestandener Republikaner, allen voran ihr letzter Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, die nicht für Trump stimmen wollen.