Was Sparern wirklich hilft

23. Sep 2016 , Christian Kirchner

Herr Schumacher, angesichts global steigender Schuldenlasten und einem eher schwachen Wirtschaftswachstum tobt unter Ökonomen ein Streit, wie man aus der Situation herauskommt. Können die Notenbanken überhaupt noch helfen?

Die Geldpolitik hat deutlich an Wirkmächtigkeit eingebüßt. Der Wechselkurs ist der letzte Kanal, der noch nachhaltige Impulse liefern kann. Aber Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit über einen schwächeren Wechselkurs gewinnen zu wollen, ist global ein Nullsummenspiel. Die Notenbanken in den USA und Europa dürften sich daher kaum darauf einlassen, kleinere Volkswirtschaften können an dieser Schraube hingegen noch etwas drehen.

Kann das funktionieren?

Die Wechselkurse sind derzeit ein Spiel mit den Erwartungen, welche Notenbank am aggressivsten und welche am wenigsten aggressiv ist beim Drucken von Geld. Die Bank of Japan hat hier vermutlich das größte Potential und wir erwarten eine Abschwächung des Yen gegenüber dem Dollar um rund 15 Prozent auf 115 Yen auf Sicht von zwölf Monaten.

Was ist die Lösung für Regionen, wo die geldpolitischen Lösungen ausgeschöpft scheinen?

Fiskalische Impulse sind tatsächlich ein gangbarer Weg in den Ländern, die es sich leisten können – zum Beispiel in Deutschland. Der gigantische Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands ist Teil des Problems und auf Dauer unhaltbar.

Wie könnten solche Impulse aussehen?

Zum Beispiel, in dem man private Haushalte entlastet – das könnten gezielt die Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen sein.